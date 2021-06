Tekniker - Region Uppsala - Finmekanikerjobb i Uppsala

Region Uppsala / Finmekanikerjobb / Uppsala2021-06-30HjälpmedelscentralenVåra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen hos oss på HjälpmedelscentralenVi söker dig som är tekniker och som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder ett vikariat på heltid vid Hjälpmedelscentralens förråd under perioden september 2021 till augusti 2022, med eventuell möjlighet till förlängning.Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Ditt uppdragFörrådet är kärnan i vår verksamhet och är navet för att övriga delar i hjälpmedelskedjan ska fungera. Vi arbetar ständigt med att kvalitetsförbättra vårt lager. Du kommer att ansvara för och utföra följande arbetsuppgifter:Godsmottagning, uppackning och leveranskontroll av beställda hjälpmedel.Framplock och iordningställande av hjälpmedel internt och externt.Registrering, uppföljning och beställning av hjälpmedel och tillbehör i hjälpmedelssystem.Tillse god ordning och kontroll av lagervaror och dess beställningspunkter.Utlämning av beställda hjälpmedel direkt till kund.Hantera återlämnade hjälpmedel och till viss del rekonditionering.Delta i upphandlingsarbete.Vår verksamhetHjälpmedelscentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Här får förskrivare hjälp att välja och prova ut hjälpmedel för rörelse och kognition för barn och unga under 21 år, samt hjälpmedel för kommunikation för både barn och vuxna. Det är individens behov, utifrån förskrivarens bedömning, som avgör val av hjälpmedel. Vi upphandlar, lagerför och rekonditionerar hjälpmedel. Vi anpassar och reparerar hjälpmedlen och ger även utbildning om hur hjälpmedel fungerar och kan användas, till anhöriga och personal inom till exempel vård och skola.Din kompetensDu ska ha för området lämplig gymnasieutbildning och intresse för och erfarenhet av lager, logistik och brinna för ordning och reda. Du ska vara tekniskt kunnig och kunna montera ihop olika typer av hjälpmedel. Du ska ha datorvana och ha lätt för att lära dig nya system.Att ha ett gott bemötande i kund- och brukarkontakter är en viktig egenskap. Du ska ha god samarbetsförmåga och serviceanda samtidigt som förmågan till självständigt arbete är viktigt. Du ska även ha intresse av att vidareutveckla och förbättra lagerverksamhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Det krävs att du har körkort.Vill du veta mer?För mer information, ta gärna kontakt med verksamhetschef Anna Quennerstedt 018-611 69 90. Du kan även kontakta internkonsult Maria Hübinette 018-611 62 39 eller förrådstekniker Lars Andersson 018-611 68 33.2021-06-30Välkommen med din ansökan via länken här nedan. Skicka med CV och relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 12 augusti.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%. Tillträde september 2021 till 2022-08-31 -Sista dag att ansöka är 2021-08-12REGION UPPSALA5837660