2025-10-27
Döv- och dövblindcentralen
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Intresserad av ett spännande arbete som tekniker inom hörselområdet?
Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom hörselrehabilitering med placering inom Hörsel- och synverksamheterna i Uppsala. Som tekniker kommer du bland annat samverka med audionomer, it-tekniker, ingenjör, och administratörer. Tillsammans bidrar vi till att barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning, dövblindhet och dövhet kan leva ett bra liv. Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under 11 månader, tillträde sker enligt överenskommelse.
Vår verksamhet
Döv- och dövblindcentralen och Hörcentralen är två av tre enheter inom Hörsel- och synverksamheterna som ingår i Nära vård och hälsas verksamhetsområde Funktionhinder i Region Uppsala. Till enheterna kommer man huvudsakligen via remiss från läkare. Våra insatser handlar t.ex. om utprovning av hörapparater och andra tekniska hörhjälpmedel, råd och stöd till föräldrar, samtalsstöd, information till förskola/skola, teckenspråksundervisning, utredning av språkliga färdigheter och språk- och kommunikationshandledning till föräldrar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Du kommer ingå i en teknisk arbetsgrupp som servar både patienter och kollegor på Döv- och dövblindcentralen och Hörcentralen. Uppdraget kommer vara varierande och kan komma att förändras över tid. I arbetsuppgifterna som tekniker hos oss kommer du möta patienter i alla åldrar, anhöriga och nätverk. Tjänsten som tekniker hos oss innebär i huvudsak att arbeta med service och reparation av tekniska hjälpmedel.
Arbetet utförs i huvudsak på plats i våra lokaler men också i hemmen hos våra patienter eller i skola/förskola. Serviceuppdrag utanför arbetsplatsen sker med tjänstebil. Du kommer att få vara med att utveckla verksamheten och det finns möjlighet att arbeta med olika specialintressen.
I tjänsten ingår även arbete med iordningställande, rekonditionering, upphandling, produkt- och sortimentsansvar och registervård i vårt hjälpmedelssystem Auditbase. Administration och dokumentation är en stor del av arbetet.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Teknisk gymnasieutbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• God datorvana
• God samarbetsförmåga och servicekänsla
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet eller utbildning inom service av elektronik
• Kunskaper inom audio/videoteknik
• Erfarenhet inom hörselområdet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina referenser kommer vara en naturlig del i vår urvalsprocess. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, du måste också kunna arbeta i team, såväl som självständigt. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete och därför är det viktigt att du är noggrann och strukturerad, vilket bland annat innebär att du slutför arbeten som du påbörjat. Du bör ha en social kompetens och pedagogisk förmåga då du träffar patienter i hemmet eller här i verksamheten. Du är intresserad av att vara med och utveckla och driva verksamheten framåt.
Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till gruppchef för Döv- och dövblindcentralen Elin Blom Hagberg på e-post: elin.blom.hagberg@regionuppsala.se

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på utbildning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 2025-11-16 , men vänta inte med att söka då intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
