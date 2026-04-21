Tekniker
Holsby Metall AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-04-21
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holsby Metall AB i Vetlanda
Vill du bli en del av vårt team? Just nu söker vi en Tekniker/ställare till vår produktion i Holsby. Vi erbjuder en ansvarsfull och tekniskt utmanande roll i ett växande företag där kvalitet, säkerhet och samarbete står i centrum.
Om oss: Holsby Metall är ett modernt tillverkningsföretag med kunder inom VVS, hydraulik och fordonsindustrin. Vår produktion omfattar främst bearbetning av koppar, mässing och aluminium. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom ytbehandling, CNC-bearbetning, montering, blästring, verktygstillverkning, gängbeläggning, varmpressning och efterbearbetning.
Om tjänsten: Som tekniker/ställare har du en nyckelroll i produktionen och ansvarar för att ställ, programmering och produktion sker enligt beredning, instruktioner och kundkrav. Du arbetar nära produktionsledning, teknik och kvalitet och har befogenhet att stoppa produktion eller leverans om kvalitetskraven inte uppfylls. Du har dagligt samarbete med kollegor samt utanför organisationen i form av leverantörer. Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för ställ, programmering och optimering av nya och befintliga artiklar
* Säkerställa att produktionen följer beredning, arbetsinstruktioner och uppsatta ställtider
* Utföra förstabit- och sistabitsmätning samt löpande kvalitetskontroller
* Återrapportera på arbetskort och följa upp produktionens kvalitet och resultat
* Säkerställa att ställ utförs korrekt enligt instruktioner och krav
* Ha befogenhet att stoppa produktion och utleverans av produkter som inte uppfyller ställda kvalitetskrav
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett tekniskt intresse, ett gott ordningssinne och trivs i en roll där du får ta initiativ och fatta beslut. Du är trygg i det dagliga arbetet och har lätt för att samarbeta över olika funktioner.
Krav:
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* God teknisk förståelse och datorvana
* Erfarenhet från tillverkande industri
Meriterande:
* Erfarenhet av affärssystem Monitor.
* Erfarenhet av Fanuc, Brother och Siemens
* Engelska
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Märk din ansökan med - Tekniker/Ställare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jobba@holsbymetall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holsby Metall AB
(org.nr 556066-5126)
Vetlandavägen 48 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Arbetsplats
Holsby Metall AB Kontakt
Malin Wirebrand malin.wirebrand@holsbymetall.se 0763079890 Jobbnummer
9865999