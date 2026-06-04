Montör till spännande kund i Kungälv
Framtiden i Sverige AB / Elektrikerjobb / Kungälv Visa alla elektrikerjobb i Kungälv
2026-06-04
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du ha ett praktiskt och varierande jobb där du får arbeta ute på olika byggarbetsplatser, lösa problem tillsammans med kollegor och se resultatet av det du bygger? Nu söker vi dig som vill arbeta som hissmontör hos Säve Hyrmaskiner är ett familjärt bolag där teamkänsla, frihet under ansvar och att ha kul på jobbet står i fokus.
Du behöver inte ha arbetat med hissar tidigare, det viktigaste är att du är praktiskt lagd, gillar teknik och vill lära dig yrket.
Om rollen
Som hissmontör arbetar du tillsammans med ditt team ute på byggarbetsplatser runt om i Göteborgsområdet. Ni monterar bygghissar och plattformar i både nybyggnationer och renoveringsprojekt, där majoriteten av projekten är inom renovering.
Arbetsdagarna startar på kontoret i Kungälv där teamet samlas, går igenom dagens arbete och åker ut tillsammans till arbetsplatserna. Du arbetar nära erfarna kollegor och kommer inledningsvis gå bredvid en senior montör för att få en trygg och bra introduktion till yrket.
Det här är en roll för dig som gillar att arbeta praktiskt, vara i rörelse och lösa tekniska problem ute i verkligheten istället för att sitta still hela dagarna.
Om dig
Vi söker dig som gillar att arbeta med händerna och som trivs i en praktisk vardag där ingen dag är exakt den andra lik. Kanske arbetar du idag som montör, mekaniker, servicetekniker eller inom bygg eller så har du ett stort maskin- eller fordonsintresse på fritiden.
För att trivas i rollen tror vi att du
Gillar praktiskt arbete och teknik
Tycker om att samarbeta med andra
Är lösningsorienterad och driven
Trivs med att arbeta ute på olika arbetsplatser
Inte är höjdrädd
Du blir också företagets ansikte utåt ute hos kund, vilket gör att vi värdesätter en positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Skallkrav
• B-körkort
• Verktygsvana från arbete eller fritidsintresse
• Intresse för maskiner, teknik eller montage
• Goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande
• Erfarenhet som servicetekniker, montör eller mekaniker
• Truckkort
• Utbildningar inom fallskydd, heta arbeten eller lyft
• Erfarenhet från bygg, industri eller arbete med maskiner
Om kundföretaget
Säve Hyrmaskiner är ett företag som specialiserar sig på uthyrning och försäljning av maskinell utrustning, främst till bygg- och anläggningsindustrin. De erbjuder ett brett sortiment av bygghissar, liftar, klätterplattformar, byggmaskiner och containrar. Företaget fokuserar på att leverera kostnadseffektiva lösningar och säkerställa hög kvalitet och säkerhet på arbetsplatser. Som en del av Säve Hyrmaskiner kommer du trivas om du vill ha roligt på jobbet och vara en del av en platt organisation. Alla hjälper alla och Säve Hyrmaskiner jobbar tätt tillsammans som ett team.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.
Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du inledning vis att vara anställd som konsult via Framtiden AB och har därefter möjlighet att övergå till direktanställning hos kundföretaget.Publiceringsdatum2026-06-04Anställningsvillkor
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Arbetstid: 07:00–16:00
• Ort: Kungälv
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52578_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
442 06 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com Jobbnummer
9947167