IT-tekniker till världskänt TV- och mediebolag!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av ett dynamiskt team hos vår kund, där du får arbeta med välkända varumärken inom media. Vi söker dig som sprider positiv energi och trivs i en varierad vardag med fokus på service och teknik.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som IT-tekniker får du en bred roll som spänner över support i 1:a till 3:e linjen inom både Windows och macOS. Du ingår i ett sammansvetsat team där samarbete och en hjälpande hand är nyckeln till framgång.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en inspirerande miljö där du får arbeta med välkända medievarumärken och har goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär en varierad vardag med fokus på både mjukvarusupport och praktisk hårdvaruhantering för att stötta verksamhetens medarbetare.
Installera och konfigurera datorer och mobiltelefoner
Utföra felsökning av konferensrum
Ge support för applikationer, Wi-Fi och skrivare
Hantera IT-ärenden i 1:a, 2:a och 3:e linjen
Ge teknisk service på plats på kontoren i centrala Stockholm
Vi söker dig som
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som IT-tekniker eller motsvarande roll
Goda kunskaper i Windows och macOS
Grundläggande kunskaper i Microsofts miljöer - främst M365/CoPilot
Grundläggande kunskaper inom nätverk och VPN
Erfarenhet av installation av hårdvara
God förmåga att utföra teknisk felsökning
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ServiceNow
Tidigare erfarenhet från enterprise- eller corporate IT-miljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F6O7VH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9947163