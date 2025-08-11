Tekniker
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Norrköping
2025-08-11
Dina arbetsuppgifter
Säkerhetstekniker/larmtekniker
Är du ute efter ett arbete där du trivs, ständigt får nya utmaningar, vill utvecklas och har bra kollegor? Då kan det här vara rätt arbetsplats för dig!
I rollen arbetar du med service och nyinstallation av säkerhetsprodukter ute hos kunderna som kan var allt från företag till bostadsrättsföreningar. Huvudsakligen arbetar du med elektroniska system som larm, passersystem, kamerasystem och brandlarm och du kommer alltid vara uppdaterad med den senaste tekniken på marknaden. Arbetsdagen är varierad och du hanterar många olika typer av ärenden i dialog med dina kollegor.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elektronik och har tidigare erfarenhet av att arbeta med larm- och passagesystem. Erfarenhet av specifika system är meriterande. Vi ser att du är social, gillar att träffa kunder och brinner för att lösa problem. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För den här tjänsten krävs körkort, och då uppdragen kan vara säkerhetsklassade måste du vara svensk medborgare. För tjänsten kommer en bakgrundskontroll mot belastningsregistret att göras.
För oss är det viktigt att du trivs och att vi tillsammans bygger en stark teamkänsla.
Ansvarsområden
Socialt lagd och gillar att träffa kunder.
Förmåga att lösa problem och tänka utanför boxen.
Du är en person som vill trivas på jobbet.
Är noggrann i sättet som du utför dina arbetsuppgifterKvalifikationer
Erfarenhet och Intresse för elektronik.
Erfarenhet av att arbeta med larm- och passagesystem.
Körkort.
Svenskt medborgarskap.
Godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
