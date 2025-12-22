Tekniker - Underhåll, manuella hjälpmedel
Nu söker vi en Tekniker till Underhållsteamet på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla.
Välkommen med din ansökan senast 11 januari. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga utför du bland annat funktionskontroll, installation och underhåll av manuella hjälpmedel. Dina arbetsuppgifter är bland annat:
teknisk rådgivning vid montering
reparation och anpassning av manuella hjälpmedel såsom rollatorer, rullstolar och lyftar
dokumentation och övrig administration ingår som en naturlig del i uppdraget
arbete sker oftast ute på fältet eller i verkstaden i samarbete med kunder, patienter och medarbetare.
För att lyckas i rollen som tekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Du har godkänd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet som gett dig tekniskt kunnande inom relevanta områden för tjänsten. Du trivs med att möta nya människor och har förmågan att vara inkännande och flexibel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har en god datakunskap och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Då tjänsten innebär att du kommer gå och stå stora delar av arbetsdagen är det viktigt att du har en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt. Du har B-körkort (manuell växellåda) samt god körvana.Övrig information
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister kommer bli aktuellt för slutkandidat. Frågor om tjänsten hanteras av Tanja Karlsson, enhetschef Hjälpmedelscentralen. Då annonsen är publicerad under jul- och nyårshelgerna ber vi om överseende ifall återkoppling på eventuella frågor dröjer något.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
