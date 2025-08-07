Tekniker - Kulleborn & Stenström - Ullared
Kulleborngruppen är ett familjeföretag och består av två företag, AB Kulleborn & Stenström och Sjöquist Förpacknings AB. AB Kulleborn & Stenström ligger i Ullared och grundades 1974. Sjöquist Förpacknings AB ligger i Hallstahammar, är grundat 1963. Deras affärsidé är - att vara drivande inom förändringsarbetet i övergången från tillverkning i traditionella material till det hållbara samhällets alternativa material som är baserat på återvunna och/eller ickefossil baserade material. Tillsammans med kund utvecklar de förpackningar för framtiden, från val av design och material, till tillverkning av flaskor, dunkar och burkar. De omsätter ca 130 miljoner och är ca 40 anställda i koncernen. www.kulleborn.se
Har du ett tekniskt öga, vill jobba med plast, gillar att lösa problem och söker nya utmaningar i en dynamisk produktionsmiljö?
Då är du den vi sökerI
Just nu letar vi på Kulleborngruppen efter en erfaren Tekniker/Ställare med erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Du är en person som trivs med ansvar, har en positiv inställning och är inte rädd för att ta dig an nya spännande utmaningar.
Hos oss på Kulleborngruppen blir du en viktig del i ett engagerat team där kvalitet och utveckling står i fokus.
ROLLEN HOS OSS:
I rollen som Tekniker/Ställare kommer du ha en nyckelfunktion i vår produktion. Du arbetar nära produktion och teknik och är med och säkerställer att våra processer flyter på smidigt med hög kvalitet. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
• Uppsättning och underhåll av verktyg
• Igång-körning och övervakning av tillverkningsmaskiner
• Hantering av kringutrustning
• Genomförande av kvalitetskontroller
• Reparationer och underhåll
• Verktygsbyten och produktionsstart
• Övriga förekommande uppgifter inom produktion
VI SÖKER DIG SOM:
Har några års erfarenhet som Tekniker/Ställare inom tillverkningindustrin. Du har ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas. Du gillar att ta egna intiativ och har en förmåga att jobba självständigt. Du har en lösningsorienterad inställning och ser lösningar där andra ser problem, hands on helt enkelt. Kommunikativ och samarbetsvillig. Hos oss på Kulleborngruppen jobbar vi i en miljö där ingen dag är den andra lik därför ser vi att du har ett öga för både detaljer och helheten.
Meriterande är om du har erfarenhet inom plastindustrin.
VI PÅ KULLEBORNGRUPPEN ERBJUDER DIG:
Hos oss blir du en del av en dynamisk och innovativ verksamhet där du får en viktig roll i vår produktion. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får påverkan och möjlighet att bidra till vår fortsatta framgång.
START: Enligt överenskommelse.
PLATS: Ullared.
OMFATTNING: Heltid.
LÖN: Månadslön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan redan idag och berätta varför just du är rätt person för rollen!
I denna rekrytering samarbetar vi med FSK och Theresia Andersson
