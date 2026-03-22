Teknikansvarig landskapsarkitekt
2026-03-22
Publiceringsdatum2026-03-22Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en nyckelroll i ett omfattande stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i kommunal miljö. Fokus ligger på att vidareutveckla befintliga bygghandlingar och ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inom landskap. Du arbetar i en miljö där kvalitet, struktur och förmåga att omsätta nya förutsättningar till tydliga handlingar är avgörande. Underlaget omfattar bland annat ytskiktsplaner, marköverbyggnad, planterings- och utrustningsplaner, växtförteckningar samt detaljlösningar kopplade till exempelvis svackdiken och regnväxtbäddar. Uppdraget ställer krav på att du kan arbeta självständigt, ta tekniskt ansvar och säkerställa att leveranser följer riktlinjer, lagstiftning, standarder och branschpraxis.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla förfrågningsunderlag för landskap med utgångspunkt i befintlig bygghandling.
Omarbeta handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar, tekniska krav och beställarens riktlinjer.
Granska, kvalitetssäkra och stämpla handlingar som FU-handlingar.
Återanvända befintliga handlingar där revidering inte krävs och komplettera med det som saknas för ett komplett underlag för utförandeentreprenad.
Ta fram relevanta delar till mängdförteckning och teknisk beskrivning inom teknikområdet landskap.
Arbeta med handlingar som exempelvis ytskiktsplaner, marköverbyggnadstabeller, planterings- och utrustningsplaner, växtförteckning samt detaljlösningar.
Uppmärksamma och kommunicera om markintrång skulle krävas.
Ta fram tidplan för leveranser av hela eller delar av uppdraget vid behov.
Säkerställa att leveranser möter projektets mål, beställarens krav och gällande branschpraxis.
KravMinst 5 års erfarenhet som teknikansvarig landskapsarkitekt i projekteringsskede.
Landskapsarkitektexamen (LAR/MSA eller examen inom landskapsarkitektur och minst två års kvalificerad yrkeserfarenhet efter utbildningen).
Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag i FU/bygghandlingsskede.
Du har arbetat åt en entreprenör i en totalentreprenad.
Du har tagit fram bygghandlingar och FU i en utförandeentreprenad.
Du kan styrka din erfarenhet med 2 referensuppdrag från de senaste 10 åren där du har arbetat som teknikansvarig landskapsarkitekt i projekteringsskede.
Referensuppdragen ska avse projekteringsskede som förfrågningsunderlag eller bygghandling. Minst ett uppdrag ska vara för en kommunal verksamhet, minst ett i direkt anslutning till spår- och vägområde och minst ett ska innehålla projektering av LOD-lösningar i anslutning till gata.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
131 53 NACKA
