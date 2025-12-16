Teknikansvarig Gata/Mark
2025-12-16
Vill du vara en del av ett företag som värdesätter din personliga och professionella utveckling? Hos oss är det möjligt! Om oss Vi lever i en föränderlig värld och på WSP tar vi ansvar för att förbereda samhället för de tuffa utmaningar som vi kontinuerligt ställs inför. Vi jobbar med kunden i fokus och samarbete, hållbarhet, innovation, teknik- och medarbetarutveckling är en naturlig del i hela vår verksamhet. Sektion Samhällsutformning är en av fem sektioner inom Transport & Infrastructure som är med och leder utvecklingen i vårt samhälle. Sektion Samhällsutformning består av ca 300 kollegor på över 20 kontor i landet och vi verkar lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar som en nationell sektion där samordning av resurser, uppdrag, anbudsarbete, teknikutveckling och kunskapsöverföring är naturligt för oss inom hela organisationen. Vi har hela Sverige som spelplan och bygger varje uppdragsgrupp efter kundens och uppdragens specifika behov.
Vår lokala närvaro är basen i vår verksamhet samtidigt som vi har styrkan av samarbete nationellt och internationellt. Inom Samhällsutformning har vi både spets och bredd i våra kompetenser inom landskapsarkitektur, mark- och gata, trafik, fysisk planering, miljö, kulturmiljö, geomatik och uppdragsledning. Läs gärna mer om vårt tjänsteutbud här.
Vi vill utöka sektionen med fler drivna och kompetenta teknikansvariga inom gata och mark, som vill vara med och framtidssäkra samhället med oss. Din personlighet, kompetens och samarbetsförmåga är viktig för oss! Vi söker just nu till orterna Karlstad, Norrköping och Linköping. Ansvarsområde teknikansvarig Du kommer främst att arbeta som teknikansvarig med inriktning mot gata och mark. Våra uppdrag varierar i både storlek, typ och kundkategori. Som teknikansvarig kommer du att ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag, bygghandlingar och utredningar i olika typer av projekt för våra kunder. Du kommer dels arbeta med utveckling av våra interna process- och leveransmodeller, dels arbeta med kompetensutveckling av våra medarbetare genom att leda dessa som mentor i projekt.
Vi arbetar med ständig förbättring och har som målsättning att kontinuerligt söka efter innovativa sätt att förbättra oss. Detta ser vi gärna att du blir en del av!
Din profil Vi söker främst erfarna teknikansvariga med minst fem års dokumenterad erfarenhet inom mark och gata. Du är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande branschrelaterad yrkeslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av AMA/MER, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.
Som person ser vi att du gillar att arbeta målmedvetet och att du självständigt kan leda och driva projekt. Vi värdesätter en god kommunikationsförmåga och att du har ett professionellt förhållningssätt. Det är också viktigt att du tycker om att leda andra, eftersom din roll innebär att du kommer att leda människor i olika uppdrag samt att fungera som mentor till dina kollegor.
Vi arbetar i en global koncern där vi i uppdragen sätter ihop team över landsgränserna så det är viktigt att du är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska.
Sista ansökningsdag Urval och intervjuer sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 31 januari 2026 Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
Kontakt Avdelningschef Hanna Lundhede, hanna.lundhede@wsp.com
Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
Om WSP WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi erbjuder strategisk rådgivning, ingenjörstjänster och hållbara lösningar till våra kunder som verkar inom transport-, infrastruktur-, miljö-, klimat- och hållbarhets-, energi-, vatten-, byggnads- och gruvsektorn. Med 66 500 medarbetare över hela jorden samlar vi experter inom analys, teknik och miljö för att framtidssäkra våra städer, vår miljö och våra samhällen. Vi förenas i vårt gemensamma mål; att skapa positiva och långvariga samhällseffekter. En kultur av innovation, integritet och inkludering är kännetecknande för WSP. I Sverige är vi cirka 4 000 medarbetare.
