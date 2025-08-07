Teknik och säljchef till Recotech
Norén & Lindholm AB / Chefsjobb / Arboga Visa alla chefsjobb i Arboga
2025-08-07
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Recotechs målsättning är att leverera högkvalitativa, tekniskt avancerade lösningar för både civil industri och försvarssektorn. Med bas i Arboga har företaget genom åren byggt en stark kompetens och ett rykte för nytänkande teknik och nära kundsamarbeten. I dag växer Recotech snabbt och med en stabil orderingång och uppdrag som spänner från försvarssystem till innovativa industrikomponenter. Nu söker vi en Teknik- och säljchef som, precis som vi, vill framåt.
Om rollen
Som Teknik- och säljchef har du ett övergripande ansvar för våra två affärsområden; Parts och Systems. Du ingår i ledningsgruppen och leder totalt tio medarbetare: två konstruktörer, två inköpare samt sex projektledare. Du driver arbetet framåt genom att utveckla system, strukturer, förbättra processer och skapa tydliga flöden, alltid med fokus på affären och teknisk kvalitet.
En viktig del av rollen är kundansvaret, framför allt mot försvarssektorn, där du förväntas bygga och vårda långsiktiga relationer, förhandla affärer och identifiera nya möjligheter. Du är en nyckelperson i företagets fortsatta expansion - både strategiskt och operativt.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning, gärna som civil- eller högskoleingenjör och har erfarenhet från tillverkande industri. Du har arbetat i roller där teknik, produktion, försäljning och projektledning möts och du är van att leda team som består av olika kompetenser.
Erfarenhet av internationella affärer, gärna inom försvarsindustrin eller liknande kvalitetsstyrda miljöer, är mycket meriterande. Du har ett tydligt affärssinne, är trygg i kunddialoger och van att skapa värde genom långsiktiga relationer och tekniskt avancerade lösningar.
Du är en engagerad, strukturerad och inkluderande ledare som skapar tydlighet och sammanhang. Du får ditt team att se sin roll i helheten och trivs med att skapa ordning och riktning i en organisation där mycket är i rörelse. Du sprider energi, har en god förmåga att prioritera och är en person som ser till att saker blir gjorda.
Placeringsort
Du utgår ifrån Arboga Teknikpark i Arboga där Recotech har sin etablering. Rollen innebär även en del resor, främst i samband med kundmöten - både inom Sverige och internationellt.
Välkommen till en spännande roll i ett spännande företag där du kommer att vara en central figur i att forma och driva nästa tillväxtfas för Recotech och en viktig kraft i att stärka vår konkurrenskraft på en marknad i snabb utveckling.
Om Recotech
Recotech producerar, bearbetar och reparerar komponenter för extrema miljöer. Vårt företag har vuxit ut från flygindustrin där hållbarhet, funktion och interaktion är hörnstenarna. Våra medarbetare har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik samt diagnostik. Våra huvudprocesser sträcker sig från termisk sprutning och vakuumlödning till kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montering av system.
En av våra egna produkter är WingLiftTM som är ett kostnadseffektivt hanteringskoncept för att lyfta och flytta tyngre utrustningar eller containrar på korta avstånd, en utrustning som säljs globalt till industri och försvar eller exempelvis FN:s hjälpinsatser.
Vi finns i Arboga där vi är ca 90 medarbetare. Läs mer via www.recotech.comLåter
detta intressant för dig? Din ansökan skickar du in på www.norenlindholm.se
eller genom knappen snarast, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsterna besvaras gärna av Marie Lindholm, 070-7788156 eller Lisa Tojkander, 070-7788155 hos Norén & Lindholm.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047), http://norenlindholm.se/ Arbetsplats
Norén & Lindholm Jobbnummer
9449498