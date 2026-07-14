Teknik och kvalitetsansvarig
Cnc Lego Sandviken AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sandviken Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sandviken
2026-07-14
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
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CNC Lego i Sandviken tillverkar reservdelar och verktyg i små till medelstora serier. Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet till våra kunder i rätt tid. Vi söker nu en kunnig teknik/kvalitetsansvarig till vår maskinverkstad.
Om jobbet
Vi kallar rollen för Teknik och kvalitetsansvarig.
Rollen är allsidig med varierande dagar och innebär många hands-on situationer. Gillar du teknik, struktur, ordning och reda samt är en riktig "doer" - Bli en del av vårt team.
Utifrån inkommande kundordrar planerar du tillsammans med platschef ut tillverkningsordrar åt arbetslaget som består av 11 personer. Här planerar du ut arbetsuppgifter till teamet och i vilken ordning uppgifter ska utföras. Utöver detta säkerställs ordning och reda i verkstan, verktyg ska beställas, optimal skärdata för program ska säkerställas. Du ska kunna vara behjälplig vid programmering av körbanor och kunna skapa program i förväg om behov finns.
När tillverkningsordrarna är färdiga ska du säkerställa att önskad kundkvalitet är uppnådd. Viss kundkontakt kan förekomma.
Utöver detta tillkommer daglig problemlösning som finns i en verkstad och dess lokaler.
Är någon i teamet sjuk ska du kunna hoppa in och köra cnc-styrda svarvar och fräsar samt konventionella maskiner. Verkstadserfarenhet är därav viktigt i denna roll.
Tjänsten är Heltid. Arbetstimmar 40 timmar i veckan med flexmån.
Vad vi söker hos dig
Goda kunskaper av CNC-programmering och skärdata. Detta är krititskt för tjänsten.
Goda kunskaper i GibbsCAM eller liknande CAM system
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i mätteknik
Meriterande att ha kunskaper i Monitor ERP eller liknande affärssystem, ej krav
För att hantera dom varierande arbetsuppgifterna krävs att du är en noggrann person, där det ligger i din natur att ha ordning och reda. Du är flexibel och ser positivt på varierande arbetsuppgifter. Vi ställer höga krav på trevligt bemötande, servicevilja, engagemang och en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida.
Maila in ditt CV och personliga brev med referenser till oss. Urval sker löpande - Därav är det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Mer om tjänsten
Anställningsform: Heltid 40h i veckan med provanställning 6 månader som övergår till tillsvidareanställning.
Arbetstider: Måndag-torsdag 06:30 - 16:00 , fredag 06:30-12:45
Lön: Enligt ök.
Start: September
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ted@cnclego.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CNC Lego Sandviken AB
(org.nr 556998-0310), https://cnclego.se
Högbovägen 67 (visa karta
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811 32 SANDVIKEN Jobbnummer
10002001