Technical Support Engineer till Domino Sweden

Är du tekniskt nyfiken, serviceinriktad och vill arbeta i en roll där du kombinerar teknisk support, planering och verkstadsarbete? Trivs du med att vara navet mellan kund och tekniker och att skapa struktur i en teknisk vardag? Då kan tjänsten som Technical Support Engineer hos Domino Sweden vara rätt för dig.
Om Domino
Domino är en global ledare inom industriell kodning och produktmärkning och finns representerat i mer än 120 länder. Domino Sweden har cirka 50 medarbetare varav cirka 40 stycken är stationerade på vårt huvudkontor i Linköping. Vi präglas av hög teknisk kompetens, professionellt kundfokus och en kultur där samarbete och utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som Technical Support Engineer är du en central del av Domino Swedens kundupplevelse. Rollen är i grunden en 1st line-supporttjänst där du är kundens första kontakt vid tekniska frågor och ansvarar för att ge snabb och professionell felsökningshjälp via telefon, e-post, fjärrstyrning, Domino Cloud och vår AR-lösning.
Tjänsten kombinerar support, planering, administration och verkstadsarbete. Du har en viktig koordinerande funktion och ansvarar för teknikernas kalender. Det innebär att du skapar arbetsordrar, bokar och planerar servicebesök samt säkerställer att rätt tekniker åker till rätt kund vid rätt tidpunkt.
Du ansvarar även för flera av våra kunder med serviceavtal. Det innebär att du bokar och bevakar deras förebyggande service, följer upp genomförda arbeten och säkerställer att avtalade åtaganden uppfylls. Vid behov utför du även enklare verkstadsreparationer eller installationsförberedelser. Rollen passar dig som uppskattar en kombination av kundkontakt, teknik, struktur och problemlösning.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom teknisk support, servicearbete eller en bakgrund inom el, automation eller mekanik. Du har tidigare arbetat noggrant med administration, planering, dokumentation och är skicklig på att skapa tydliga tekniska underlag. Eftersom att rollen innefattar fjärrsupport och felsökning i nätverksmiljöer krävs det att du är van vid att arbeta i affärssystem och digitala stödsystem.
Som person är du kommunikativ, trygg, strukturerad och innehar förmågan att ha en pedagogisk ton i kontakt med kunder. Du har ett stort teknikintresse och en god förmåga i att felsöka problem på ett strukturerat sätt. B-körkort och goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.Övrig information
