Technical Sales Specialist
Vill du arbeta med teknisk försäljning i en expansiv fas och har du ett starkt intresse för VVS och byggbranschen? Är du en säljare med teknisk förståelse och vill vara med och utveckla Viesers närvaro på den svenska marknaden? Då kan detta vara rollen för dig!
I rollen som Technical Sales Specialist ansvarar du för att bygga och utveckla kundportföljen inom VVS-sektorn, med särskilt fokus på Mellansverige och Norrland. Du arbetar med teknisk försäljning och rådgivning, där du ger produktutbildning och vägledning kring innovativ golvbrunnsteknik. Rollen innebär nära samarbete med VVS-konsulter, installatörer och modulproducenter, samt att agera teknisk rådgivare i planeringsmöten med arkitekter och projektledare. Du rapporterar till Country Manager Sverige och samarbetar tätt med Viesers nordiska sälj- och produktsupportteam.
Bygga och utveckla kundportföljen inom VVS-branschen.
Bearbeta VVS-konsulter, installatörer och modulproducenter.
Agera teknisk rådgivare i projekt och planeringsmöten.
Ge input till produktutveckling baserat på marknadens behov.
Hantera kunders tekniska frågor i Sverige och Norge, med stöd av Viesers produktspecialister.
Delta i marknadsaktiviteter, mässor, kundevent och produktpresentationer.
Uppdatera CRM och följa upp kunder, leads och projekt systematiskt.
Samarbeta med det nordiska säljteamet och bidra med lokal marknadskunskap om konkurrenter, marknadssituation och produktbehov.
Vi söker dig som är en säljare i grunden, men med en solid teknisk förståelse - du är bekväm med tekniska diskussioner och har erfarenhet från byggbranschen. Du är proaktiv, resultatinriktad och trivs med att bygga relationer på olika nivåer, från installatörer till beslutsfattare hos bostadsutvecklare. Du har förmåga att planera och prioritera en varierad arbetsdag och är van att resa i tjänsten.
Gedigen teknisk förståelse, gärna bakgrund inom VVS-installation/projektering eller djup kunskap om svenska byggregler.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk försäljning och rådgivning.
Starkt nätverk inom VVS- och/eller byggbranschen är meriterande.
God samarbetsförmåga och pedagogisk är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen
Förmåga att både agera teknisk rådgivare och bidra till produktutveckling.
Goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt samt att det underlättar om du behärskar engelska.
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och bygga upp Vieser i Sverige och skapa en långsiktig karriär hos oss. Du blir en del av ett starkt nordiskt team med expertis inom försäljning, teknisk support och marknadsföring - ett nätverk som ger dig stöd och inspiration varje dag. Vi arbetar med innovativa och hållbara produkter som är enkla att installera och uppskattade av kunderna.
Rollen erbjuder en dynamisk och omväxlande arbetsdag med mycket kundkontakt, en del resor och stora möjligheter att utvecklas. Vi värdesätter flexibilitet och ger dig ett stort eget ansvar, så att du kan forma din roll och påverka din framgång. Om du vill arbeta med framtidens lösningar och samtidigt bygga starka kundrelationer - då är detta rätt möjlighet för dig!
Är du redo att bli en del av Vieser och bli en nyckelperson för vår fortsatta expansion i Sverige och Norge? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Julia Gäreskog på nedan nummer.
Vieser är ett finländskt familjeföretag som tillverkar och marknadsför golvbrunnar. Företaget grundades 1973 i Kauhajoki i Österbotten av Erkki Jyllilä, som hade en vision om en produkt som skulle lösa ett vanligt praktiskt problem: Att få ut vattnet ur badrummet på ett säkert sätt och till en lägre kostnad med en produkt som erbjuder högre kvalitet och enklare installation än golvbrunnar i gjutjärn. Företaget började utveckla en på den tiden, sällsynt plast- och formteknik och lanserade unika och funktionellt banbrytande VVS-produkter. Produktionen inleddes i Kauhajoki och Vieser tillverkar fortfarande alla sina produkter i Finland.
Vieser, med en omsättning på 80 MSEK, är en del av familjeföretaget Paree Group - en dynamisk och tillväxtorienterad internationell koncern. Paree Group omsätter 1,2 miljarder SEK och har ca 450 anställda. Läs mer om Vieser på https://www.vieser.fi/sv
Månadslön - Fast plus rörlig lön
