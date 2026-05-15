Technical Manager till Blåkläder, Svenljunga
2026-05-15
Publiceringsdatum2026-05-15Om tjänsten
Vill du vara med och utveckla framtidens arbetskläder i ett internationellt bolag med stark entreprenörsanda? Som Technical Manager hos Blåkläder får du en nyckelroll i att stärka det tekniska arbetet bakom produkter som används världen över. Här kombinerar du teknisk expertis, coachande ledarskap och utvecklingsfokus i en roll där du skapar struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt - nära både produktutveckling och produktion.
Dina ansvarsområden
Du ansvarar för att utveckla och samordna det tekniska arbetet inom produktutveckling och fungerar som en viktig brygga mellan huvudkontoret i Svenljunga och företagets egna fabriker i Asien. Rollen handlar om att skapa förutsättningar för teamet att lyckas, driva förbättringar och säkerställa hög teknisk kvalitet genom hela utvecklingsprocessen.
Du kommer bland annat att:
leda och stötta teamet av designtekniker i det dagliga arbetet
utveckla tekniska standarder, arbetssätt och dokumentation
säkerställa kvalitet inom mönsterkonstruktion, passform och tillverkningsbarhet
driva förbättrings- och digitaliseringsinitiativ kopplade till PLM, processer och datakvalitet
samarbeta nära produktutveckling, sourcing och produktion för att minska ledtider och förbättra precisionen i utvecklingsarbetet
bidra till ett enhetligt och effektivt arbetssätt som stärker både kvalitet och affär
Placering för tjänsten är på huvudkontoret i Svenljunga. Rollen innebär regelbundna resor till företagets fabriker i Asien. Tjänsten rapporterar till produktutvecklingschef och leder ett team med fem designtekniker.
Om dig
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom textil, konfektion, produktutveckling eller annat relevant område, kombinerat med flera års erfarenhet av teknisk produktutveckling inom konfektion. Du känner dig trygg i frågor som rör mönsterkonstruktion, passform, kvalitet och industrialisering.
Du arbetar troligen idag i en liknande roll inom teknisk produktutveckling och vill ta nästa steg där du får större möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och teamets utveckling. Du är en person som skapar förtroende genom samarbete, tydlighet och ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi tror att du har erfarenhet av internationella leverantörsmiljöer och uppskattar att arbeta nära både människor och processer. Du är strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du har förmågan att se helheten och driva förändring i en växande organisation.
Du erbjuds
Blåkläder är ett familjeägt och internationellt bolag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och hög ambitionsnivå. Här blir du en del av en verksamhet där kvalitet, hållbarhet och långsiktighet genomsyrar både produkter och kultur. Med egen produktion och ett tydligt utvecklingsfokus finns unika möjligheter att påverka hela kedjan - från idé till färdig produkt.
Du välkomnas till en engagerad organisation där samarbete, ansvarstagande och entreprenörskap är en naturlig del av vardagen.
Ansökan & kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Blåkläder med Maquire. Varmt välkommen med din ansökan via maquire.se senast den 7 juni. Om du har frågor, kontakta gärna Maria Hörnestam 076-3387646.
