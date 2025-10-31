Technical editor
Vill du bidra till att utveckla framtidens konstruktörer och skapa hållbara lösningar? Avdelningen för produktstandardisering söker nu en engagerad teknikinformatör som vill vara med och ta fram och vidareutveckla vår konstruktionshandbok.
En ögonblicksbild av din dag
Som teknikinformatör hos oss får du en central roll i att utveckla och koordinera våra interna konstruktionsinstruktioner. Du arbetar nära både interna kunder och kollegor i hela organisationen för att skapa en konstruktionshandbok som effektivt stödjer konstruktörer i att skapa hållbara och högkvalitativa konstruktioner för våra gasturbiner.
Hur du kommer att påverka
* Du underhåller och utvecklar interna konstruktionsinstruktioner i dialog med kollegor inom och utanför avdelningen.
* Du utvecklar arbetssättet kring konstruktionsinstruktioner så att konstruktionshandboken blir ett naturligt verktyg i konstruktörernas vardag.
* Du är en viktig länk mellan externa krav (normer/standarder) och våra konstruktionsverktyg, såsom COMOS, NX och Teamcenter.
* Du bidrar aktivt till företagets digitaliseringsresa genom att utveckla digitala produktdataflöden.
Vad bidrar du med
* Erfarenhet av teknikinformation och förmåga att översätta tekniska krav till tydliga, verksamhetsstyrande instruktioner.
* Noggrannhet, struktur och kvalitetsmedveten.
* Vana att driva förbättringsinitiativ tillsammans med interna kunder.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Meriterande: Erfarenhet som kommunikatör.
Om Teamet
Vi inom avdelningen för produktstandardisering är ett globalt team på tio hängivna medarbetare. Vårt ansvarar är att omvandla externa lagkrav och standarder till interna instruktioner och processer. Dessutom underhåller vi företagets standardartiklar för att säkerställa ett harmoniserat och standardiserat arbetssätt för alla konstruktörer.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-31Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
id nr 283059 senast 2025-12-01.
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Karina Rydberg på karina.rydberg@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
