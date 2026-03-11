Technical Documentation Engineer Till Flir Transpondertech
Professionals Nord Linköping AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Linköping
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du en teknisk bakgrund och ett intresse för hur komplexa system hänger ihop - från krav och design till verifiering och leverans? Vill du arbeta nära erfarna designledare och bidra till att avancerade tekniska produkter utvecklas med rätt struktur, spårbarhet och kvalitet? Hos Teledyne FLIR TransponderTech i Linköping får du arbeta i en utvecklingsmiljö där tekniken används globalt inom sjöfart, flyg och säkerhetskritiska system. Här får du en central roll i att säkerställa att dokumentation, krav och verifiering hänger ihop i utvecklingen av nästa generations navigations- och kommunikationssystem.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Teledyne FLIR TransponderTech en Technical Documentation Engineer. I rollen arbetar du nära utvecklingsorganisationen och fyra designansvariga och säkerställer att produkternas krav, verifiering och dokumentation hänger ihop genom hela utvecklingsprocessen.
Du kommer att arbeta på plats i Linköping tillsammans med teamet. Organisationen arbetar nära varandra och värdesätter den dagliga dialogen där utveckling, hårdvara och mjukvara samarbetar genom hela produktens livscykel - från utveckling till produktion.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Teledyne FLIR TransponderTech. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta i ett högteknologiskt bolag som utvecklar navigations- och kommunikationssystem som används globalt
En central roll i utvecklingsorganisationen där du arbetar nära tekniska ledare och får stor insyn i produktutvecklingen
Möjlighet att följa en produkt hela vägen från utveckling till serieproduktion
En arbetsmiljö med högt i tak, stark lagkänsla och låg personalomsättningPubliceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Arbeta med designdokumentation kopplad till tekniska system
Säkerställa att krav, design och verifiering hänger ihop genom utvecklingsprocessen
Uppdatera och strukturera dokumentation i företagets PDM-system
Förbereda och driva designgranskningar
Säkerställa att materialdeklarationer och regulatoriska krav (REACH, RoHS och CE) uppfylls
Samordna kvalificeringsarbete och ha kontakt med externa test- och kvalificeringsföretag
Arbeta nära organisationens Configuration Manager och stötta designledarna i utvecklingsprocessen
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och trivs i en roll där struktur, systemförståelse och kvalitet står i centrum. Du behöver inte själv utveckla hårdvara eller mjukvara, men du behöver kunna sätta dig in i tekniska system och förstå hur olika delar hänger ihop genom utvecklingsprocessen. Vi ser att du har:
Teknisk utbildning från universitet eller högskola, exempelvis inom mekanik, elektronik eller systemteknik
Erfarenhet av arbete i en teknisk miljö, exempelvis inom produktutveckling, systemarbete, teknisk dokumentation eller ILS
God teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i hur tekniska system är uppbyggda
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med teknisk dokumentation, systemstruktur eller annan teknisk information
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Teledyne FLIR TransponderTech. Du är en strukturerad person som trivs med att skapa ordning i komplex information och säkerställa att dokumentation och processer håller hög kvalitet. Samtidigt har du ett starkt självledarskap och kan prioritera rätt i en miljö där mycket information behöver hanteras parallellt. Rollen innebär nära samarbete med designledare och utvecklingsteam, vilket gör att du behöver vara kommunikativ och trygg i dialoger kring tekniska frågor.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping, Hackefors
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: info@pn.se
#teledyne-flir-transpondertech, #teledyne, #systemengineering, #documentation, #productdevelopment, #linköping
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.transpondertech.com/about Arbetsplats
Flir Transpondertech Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9791750