Technical Customer Service Manager till Stora Enso
2026-02-10
Brinner du för service, teknik och hållbarhet - och vill vara den som gör skillnad för våra kunder?
TECHNICAL CUSTOMER SERVICE MANAGER TILL STORA ENSO SKOGHALL
Brinner du för service, teknik och hållbarhet - och vill vara den som gör skillnad för våra kunder?
Vi söker en Technical Customer Service Manager för ett vikariat på Skoghalls bruk. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med andra TCS-Managers, Produktsäkerhetschef, Kvalitetsingenjör och Operations Excellencespecialister. I rollen som Technical Customer Service Manager hanterar du tekniska reklamationer och sköter kommunikationen med kunderna. Du ansvarar för att säkerställa att kunderna får svar och ger lösningar på tekniska frågor. Tjänsten innehåller även visst resande till kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar även att:
Driva rotorsaksanalyser.
Bibehålla proaktiv kommunikation med kunderna.
Administrera reklamationer och tillhandahålla statistik.
Tillhandahålla intern utbildning och stöd vid kundbesök på bruket.
Bidra till produktutveckling och produktlanseringar ur ett tekniskt perspektiv.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom kemi, materialteknik eller annat relevant område, och gärna har tidigare erfarenhet från process- eller produktionsverksamhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom pappers- eller kartongtillverkning. Vi tror att du som söker är en serviceorienterad och kommunikativ person som trivs i en roll där man får bygga relationer och interagera både internt och externt. Du är en strukturerad och ordningsam person som har förmågan att arbeta självständigt och fatta beslut. Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Technical Customer Service Manager är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fram till maj 2027. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
