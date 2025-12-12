Technical Business Developer - Heatflex / Decentralized Energy Solutions
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Du blir en del av Decentral Operations inom HeatFlex & Strategic Business Development, ett nationellt team som arbetar med decentraliserade lösningar för värme, kyla och elproduktion utanför våra fjärrvärmeområden. Vi ansvarar för kompletta kundlösningar och säkerställer att funktion och leverans fungerar i praktiken. Teamet består av tolv medarbetare med bred teknisk och affärsmässig kompetens.
Nu söker vi en tekniskt stark Business Developer som vill vara med och forma nästa generation av decentraliserad energiinfrastruktur för kommersiella och industriella kunder. Eftersom teamet arbetar nationellt ingår kundkontakt på olika orter som en naturlig del av arbetet.
Om rollen
I rollen identifierar, utvärderar och utvecklar du nya affärsmöjligheter inom smarta, flexibla och hållbara energisystem. Du arbetar i skärningspunkten mellan teknik, kommersiell strategi och kundnära samarbete, och översätter tekniska koncept till genomförbara affärsmodeller och trovärdiga projektförslag. Ditt arbete bidrar direkt till lösningar som lokal energiproduktion, värme- och kylsystem, energieffektivisering, lagring, elektrifiering och utnyttjande av spillvärme och förnybara energikällor för att förbättra kundernas effektivitet och hållbarhet.
Du driver hela utvecklingsresan för projekten - från idé, analys och lösningsdesign till kommersiell strukturering, förhandlingar och överlämning till våra leveransteam. Det innebär nära dialog med kunder för att förstå deras energibehov och investeringsförutsättningar, samt framtagning av tekniska och ekonomiska modeller som ligger till grund för beslut. Rollen innebär också tätt samarbete internt med teknik, juridik, inköp och asset management för att säkerställa att våra erbjudanden är både tekniskt genomförbara och affärsmässigt konkurrenskraftiga.
Om dig vi söker
Vi söker dig med teknisk bakgrund och erfarenhet av affärsutveckling inom energi, industri eller närliggande områden, gärna med högskoleutbildning i grunden. Du har förståelse för energisystem på en övergripande nivå och kan kombinera tekniska, ekonomiska och kundmässiga perspektiv till genomförbara lösningar. Erfarenhet av värme- och kylsystem, värmepumpar eller energiproduktion är meriterande, liksom vana av att arbeta med business case, projektutveckling, investeringskalkyler och riskbedömningar.
Som person drivs du av att skapa värde för både kund och affär, och du gillar att utforska nya möjligheter tillsammans med andra. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i dialoger där teknik och affär möts - inte för att du alltid har alla svar, utan för att du lyssnar, resonerar och tillsammans med teamet och kunden hittar rätt väg. Du bygger naturligt relationer, kommunicerar tydligt och trivs i samarbeten där man kompletterar varandra och tar ansvar för helheten. Utmaningar ser du som möjligheter att hitta smartare och mer hållbara lösningar.
Hur är det hos oss?
Din chef, Kristofher Steén, är transparent, inlyssnande och mån om att du ska lyckas i din roll. Han leder med tydlighet, förtroende och en övertygelse om att beslut blir bäst när teamets kompetens får ta plats. Du välkomnas till ett prestigelöst team som arbetar tätt tillsammans, stöttar varandra och delar både utmaningar och framgångar. Här får du vara med och forma både vår affär och vår kultur, och du får kollegor som gärna sträcker ut en hand när det behövs.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 6 januari.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Kristofher Steén, kristofher.steen@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
