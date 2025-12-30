Technical Account Manager - OEM, Panel Builders, Secure Meters (Sweden) AB
Addilon Professionals AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du kombinera teknik och försäljning i en internationell roll med stort eget ansvar? Som Account Manager - OEM, Panel Builders hos Secure Meters (Sweden) AB ansvarar du för försäljningen i Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark). Ditt uppdrag är att utveckla affären och bygga långsiktiga kundrelationer med våra OEM-partners inom industri och energisektor.
Rollen innebär att du driver hela försäljningsprocessen - från prospektering och behovsanalys till presentation, förhandling och avslut - av våra tekniskt avancerade lösningar där hårdvara och mjukvara möts. Du arbetar självständigt, men nära kollegor i både Norden och internationellt, och reser cirka 2-3 dagar i veckan med övernattningar för att träffa kunder och samarbetspartners.
Här får du en nyckelroll i ett globalt företag med hög teknikhöjd och starkt fokus på innovation, kundnytta och hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Etablera och utveckla affärsrelationer med nya och befintliga kunder.
• Identifiera kundbehov och presentera lösningar inom både hårdvara och mjukvara.
• Driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut och uppföljning.
• Skapa nya affärsmöjligheter via partners, distributörer och nyckelkunder.
• Utveckla strategiska säljplaner i samarbete med ledningen för att nå uppsatta mål.
• Hålla dig uppdaterad om produkter, marknadstrender och konkurrens.
• Delta i branschmässor, konferenser och nätverksevent för att bygga relationer och stärka varumärket.
• Säkerställa att kunddata, affärsrapporter och prognoser dokumenteras i CRM-systemet Salesforce.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik och/eller försäljning.
• 2-3 års erfarenhet av teknisk försäljning av produkter eller system med långa säljcykler.
• Erfarenhet från energisektorn, elenergi, automation eller annan tekniskt komplex miljö är meriterande.
• Förmåga att förstå och förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt och kundnära sätt.
• God IT-vana och erfarenhet av att arbeta i CRM-system, gärna Salesforce.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Självständig och proaktiv med förmåga att driva säljprocesser från start till mål.
• Resultatorienterad, uthållig och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
• Lyhörd och duktig på att omvandla kundernas behov till konkreta lösningar.
• Affärsmässig och relationsskapande med förmåga att bygga långsiktigt förtroende.
• Strukturerad och organiserad, med god förmåga att planera och prioritera.
Om Secure Meters
Secure Meters är ett globalt företag som erbjuder avancerade lösningar för mätning, övervakning och hantering av energiförbrukning. Med över 6 500 medarbetare världen över är vi en ledande aktör inom energisektorn och arbetar nära våra kunder för att skapa hållbara, effektiva och innovativa lösningar för eldistribution och transmission. Vårt mål är att bidra till en smartare och mer hållbar energianvändning, där våra produkter och tjänster hjälper kunder att fatta bättre beslut om sin energiförbrukning. Genom kontinuerlig teknisk utveckling och kundanpassning fortsätter vi att ligga i framkant av branschen.
Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi driver utvecklingen inom energisektorn? Besök oss på www.securemeters.com
för att ta del av våra innovativa produkter, lösningar och vårt engagemang för en hållbar framtid.
Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team och bidra till Secure Meters fortsatta tillväxt och utveckling!Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev på engelska) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603), http://www.addilon.se Jobbnummer
9666227