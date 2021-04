Tech Lead till DevOps team, Stockholm - Shaya Solutions AB - Elektronikjobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-07Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 1 årUppdragsstart: Enligt ök.Sista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.2021-04-07Kunden startar ett nytt DevOps team som skall arbeta med att analysera deras existerande on-prem lösning (SQL Server), mappa förmågorna, utarbeta en plan för att flytta det till mer modern molninfrastruktur samt migrera.Dem söker en Tech Lead som kan arkitektur, Data Warehousing och databaser. Du har med fördel varit med om en eller fler liknande migrationer sedan tidigare. En Tech Lead jobbar både med arkitektur och aktivt med utveckling.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Högskoleexamen eller högre i datorrelaterat område.Minst 9 års relevant arbetserfarenhet efter examen.Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling.Minst 3 års erfarenhet av att jobba med SQL databaser.Minst 2 års erfarenhet av att jobba med databaser som finns native i AWS.Minst 2 års erfarenhet av att jobba med Data warehousing.Minst 2 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.)Minst 1 år erfarenhet av att jobba med arkitektur.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-19Shaya Solutions AB5677268