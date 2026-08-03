Tech Lead
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du leda utvecklingen av moderna, affärskritiska system i en roll där teknik, arkitektur och ledarskap möts?
Vi söker en erfaren Tech Lead som vill arbeta som konsult i spännande uppdrag hos våra kunder. Hos oss får du möjlighet att leda utvecklingsteam, påverka tekniska vägval och utveckla moderna lösningar i komplexa systemmiljöer där höga krav ställs på kvalitet, prestanda och skalbarhet.
Om rollen
Som Senior Tech Lead får du en central roll där du kombinerar tekniskt ledarskap med operativ utveckling. Du ansvarar för den tekniska riktningen i teamet och arbetar nära utvecklare, arkitekter och andra nyckelpersoner för att säkerställa hållbara och framtidssäkra lösningar.
Du kommer att arbeta med både vidareutveckling av befintliga system och utveckling av nya funktioner, samtidigt som du driver tekniska förbättringar och säkerställer hög kvalitet genom hela utvecklingsprocessen.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda utvecklingsteamet ur ett tekniskt perspektiv och stötta utvecklarna i deras dagliga arbete.
Ansvara för lösningsdesign, teknisk arkitektur och tekniska vägval.
Utveckla och vidareutveckla lösningar i Java och React.
Arbeta med integrationsintensiva system och API.
Säkerställa hög kodkvalitet genom code reviews och tekniska riktlinjer.
Driva förbättringar inom prestanda, skalbarhet, säkerhet och robusthet.
Delta i tekniska utredningar och bidra med lösningsförslag inför nya initiativ.
Arbeta i moderna molnmiljöer med containerteknik och automatiserade CI/CD-flöden.
Samarbeta nära arkitekter, produktägare och andra tekniska specialister genom hela utvecklingsprocessen.
Vi söker dig som
Erfarenhet som Tech Lead för ett utvecklingsteam.
Har minst fem års erfarenhet av professionell systemutveckling.
Har gedigen erfarenhet av Java 8 eller senare samt Spring Boot.
Har erfarenhet av AWS och moderna molnplattformar.
Har arbetat med agila utvecklingsmetoder såsom Scrum eller Kanban.
Har erfarenhet av Linux.
Är en trygg teknisk ledare som gärna coachar andra utvecklare.
Har ett stort intresse för systemarkitektur, kodkvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av CI/CD-pipelines och DevOps-arbetssätt.
Erfarenhet av Terraform eller annan Infrastructure as Code.
Erfarenhet av eventdrivna arkitekturer och meddelandebaserade integrationslösningar, exempelvis RabbitMQ eller MQTT.
Erfarenhet av React eller andra moderna JavaScript-ramverk.
Erfarenhet av Grafana eller andra verktyg för övervakning och observability.
Erfarenhet av lösningsarkitektur i större och komplexa organisationer.
Infinity IT Consulting är ett konsultbolag inom IT, Management & HR, med en stark teamkänsla och en kultur där medarbetarnas välmående står i centrum. Vi samarbetar med kunder och partners över hela Skandinavien inom bland annat telekom, industri, offentlig sektor, retail samt sport och mode. Vår verksamhet bygger på värderingarna pannben, enkelhet, laganda, långsiktighet och stolthet – något som genomsyrar både vårt arbete och vårt sätt att vara mot varandra. Hos oss finns en mix av juniora och seniora konsulter där erfarenhet delas, kompetens utvecklas och alla får möjlighet att växa i sin IT-karriär.Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161354-2127728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996), https://www.infinityitc.se
Luxgatan 10 (visa karta
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112 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Infinity IT Consulting Jobbnummer
10019540