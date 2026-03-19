Tech Evolution Hösten 2026
Programstart: September 2026
Det här är Tech Evolution
Vi tror att tekniken ger oss oanade möjligheter - för att utveckla människor, skapa bättre affärer och bygga hållbara samhällen. Vi letar efter dig som vill bli en av de absolut bästa utvecklarna på marknaden, oavsett om du vill arbeta som konsult eller på ett produktbolag. Med tekniken i fokus skapades talangprogrammet Tech Evolution. Tech Evolution är programmet som ger dig förutsättningar att bli en av de absolut bästa utvecklarna på marknaden, med utbildning som varvas med praktik.
Det här får du göra
Under drygt ett år lär du dig att utveckla värdeskapande system och lösningar med hållbar kod. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med praktiska erfarenheter bygger du kompetenser som är högt efterfrågade inom modern systemutveckling över hela stacken. Som deltagare i Tech Evolution får du en unik möjlighet att växa både tekniskt och personligt. Vi matchar dig med rätt arbetsgivare - det kan vara hos Forefront Consulting eller hos någon av våra ledande kunder. Oavsett var du hamnar får du en arbetsplats där engagemang, samarbete och glädje värderas högt. Vi lovar att ingen dag är den andra lik!
Programinnehåll
Forefront Group är en strategisk partner till några av de största leverantörerna inom tech, och tack vare det erbjuds du att genomgå certifieringar inom exempelvis cloudplattformar från Google och Microsoft.
Vi tror att man lär sig bäst på jobbet. Därför spenderar du som deltagare 80 % av din tid i verkliga uppdrag och 20 % av tiden på programtillhörande kompetensutveckling.
Att få en bred kompetens inom systemutveckling skapar möjligheter. Tech Evolution ger dig rätt metoder och principer för att bli en riktigt grym utvecklare med kompetens som håller över tid. Programmet riktar sig till dig som har eller snart kommer att ta en högskole- eller universitetsutbildning inom IT eller annat relevant område och som har en passion för teknik och problemlösning.
Vi tror att du kommer att trivas och lyckas i Tech Evolution om du:
Har ett stort intresse för teknik och vill utveckla din kompetens inom modern systemutveckling.
Snart är klar med eller redan har en högskole-/universitetsutbildning inom IT eller motsvarande.
Vill kombinera praktiskt arbete i spännande uppdrag med utbildning som stärker dig som utvecklare.
Är nyfiken, engagerad och tycker om att lösa problem som skapar värde för andra.
Vill bli en del av en stöttande och inspirerande miljö där du utvecklas tillsammans med andra talanger och erfarna kollegor.
Pratar och förstår svenska, eftersom programmet i dagsläget hålls mestadels på svenska.
Det här får du som deltagare i Tech Evolution:
En stark start på din karriär: Anställning från dag ett, med en kombination av utbildning och skarpa projekt.
Praktiska erfarenheter: Möjlighet att direkt tillämpa dina kunskaper i verkliga uppdrag hos Forefront eller våra kunder.
Certifieringar och teknisk utveckling: Tillgång till marknadsledande utbildningar och certifieringar inom exempelvis cloudplattformar.
Stöd och nätverk: Personlig coachning från mentorer och en gemenskap av andra talanger och erfarna kollegor.
En trygg framtid: Kompetenser som gör dig till en eftertraktad utvecklare med långsiktig karriärpotential.
Vi på Forefront skapar möjligheter för morgondagens tech-stjärnor att ta nästa steg i karriären. Genom vårt marknadsledande talangprogram, Tech Evolution, erbjuder vi utvecklingsmöjligheter både internt hos Forefront Consulting och externt hos några av Sveriges främsta företag.
Vi drivs av delade visioner och större ambitioner - att hjälpa människor och företag att nå sin fulla potential. Oavsett om du drömmer om att bli konsult eller vill jobba på ett produktbolag ser vi till att hitta rätt plats för dig. Välkommen att söka till Tech Evolution och bli en del av ett program som kombinerar teknik, gemenskap och personlig utveckling.
