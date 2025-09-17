Teamledare, underhållsteknik
Trivs du med att stötta kollegor och lösa deras akuta problem? Är du en lagspelare med hög servicekänsla? ESBE är en av Europas ledande innovationsföretag inom värme och kyla, och nu söker vi dig som vill ta del i tillverkningen av framtidens hållbara fastighetslösningar.
Här blir du del av ett gott gäng på en framgångsrik arbetsplats där du ges möjlighet att själv utvecklas, och samtidigt medverka till att utveckla vår underhållsavdelning, bestående av sju medarbetare. Tätt samarbete sker med såväl övriga teamledare inom direkt tillverkning samt våra produktionstekniker.
I tjänsten rapporterar du till produktionsteknisk chef.
I rollen som teamledare för vår underhållsavdelning ska du leda - men också delta i - det dagliga arbetet på avdelningen, vilket inkluderar att implementera beslutade arbetssätt och utveckla avdelningen tillsammans med ditt team.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a:
Koordinera det dagliga arbetet i teamet
Optimera underhållsprocesserna för att säkerställa hög effektivitet.
Samarbeta med övriga avdelningar för att nå gemensamma mål.
Planera, koordinera samt dokumentera underhållsarbete som utförs av externa leverantörer
Kontroll och övervakning av reservdelslager
Administrera och underhålla ESBE:s underhållsprogram Maintmaster
Delaktig i uppföljning av förbättringsarbetet.
Felanmäla utrustning till externa leverantörer och beställa reservdelar.
Vi söker dig med teknisk bakgrund och som har en flerårig erfarenhet av teamledning. Erfarenhet av underhållssystem är meriterande. Som teamledare i det dagliga arbetet är det också viktigt att du har grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som strukturerat arbetssätt och öppet sinne och du ska kunna kommunicera och samverka såväl i ditt eget team som tvärfunktionellt.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas i en stabil verksamhet som präglas av en efterfrågan som är relativt oberoende av konjunkturen. Vi har resurserna att arbeta strategiskt och långsiktigt med våra projekt och alla anställda omfattas av ett årligt vinstutdelningssystem. Som medarbetare på ESBE får du jobba i en dynamisk och internationellt präglad verksamhet med ett humanistiskt arbetsgivarperspektiv - och med Reftele som centrum.
Mer information om tjänsten kan ges av Karl-Oskar Brunnsgård, telefonnummer 0371-570014. Vänta inte med att skicka in din ansökan, urval och intervjuer med sökande sker löpandePubliceringsdatum2025-09-17Om företaget
ESBE står för komfort, säkerhet och energibesparing och tillhandahåller produkter för reglering av värme och kyla i fastigheter. ESBE arbetar för att ständigt ligga i framkant och bidrar till hållbar energi och en bättre miljö. Med närmare 120 år bakom oss har vi en marknadsledande position och är ett väletablerat varumärke i hela Europa. ESBE-familjen, som växer ständigt, består idag av ca 240 anställda. Huvudkontor med utveckling och fabrik ligger i Reftele och försäljning sker över hela världen, men främst inom Europa. Vi har egna dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Storbritannien.
Läs mer om oss på www.esbe.eu/sv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
