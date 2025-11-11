Teamledare trafikledning buss
Boreal Sverige AB / Logistikjobb / Umeå Visa alla logistikjobb i Umeå
2025-11-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boreal Sverige AB i Umeå
, Bjurholm
, Skellefteå
, Lycksele
, Norsjö
eller i hela Sverige
Teamledare trafikledning buss
Är du redo för ett arbete där varje dag gör skillnad? Hos Boreal Sverige skapas trygga, hållbara och pålitliga resor för människor i Västerbotten och Norrbotten. Vi är en del av Boreal Norge - en av Nordens ledande kollektivtrafikleverantörer med verksamhet inom buss, spårvagn samt både höghastighets- och bilfärjor. Att arbeta på Boreal innebär att bli en del av en arbetsplats där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus - samtidigt som trivsel, gemenskap och utveckling för medarbetarna är lika viktiga hörnstenar.
Med en offensiv tillväxtplan har vi på kort tid byggt upp en stark närvaro i norra Sverige. Verksamheten sträcker sig idag från Umeå till Kiruna, med Sverige som framtida spelplan, och omfattar en modern flotta med över 100 bussar och 60 taxibilar som utgår från 12 depåer.
Just nu söker vi en teamledare till vår trafikledning på buss. Ett intressant och utvecklande arbete för dig som gillar att ha många kontaktytor och att arbeta med effektivisering och förbättring.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av logistik, transport och ledning. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och att du har lätt att samarbeta med andra både inom den egna avdelningen och andra funktioner inom organisationen. Du trivs som bäst när du får arbeta med förbättring och utveckling.
Du utrycker dig obehindrat på svenska både i skrift och muntligt. Vidare så ser Vi att du har en mycket god IT-kompetens och är van att arbeta i olika system. Har du tidigare erfarenhet av Trapeze så ser vi det som en fördel.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som Teamledare för trafikledning buss ansvarar du för att för att planera och leda arbetet inom verksamhetsområdet, samt att säkerställa att bolagets resurser inom våra verksamhetsområden nyttjas på ett hållbart sätt kopplat till avtal, kvalitet, ekonomi och miljö.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som teamledare på trafikledning:
* Analys av den nuvarande resursanvändningen, identifierar områden som kan förbättras och implementerar strategier för att använda resurserna mer effektivt.
• Planera produktionsstart, schemaupplägg inför trafikstart samt under pågående drift.
• Säkerställa att rapportering sker enligt fastställd rutin.
• Daglig ledning av verksamheten i tilldelat ansvarsområde och avyttring/rekrytering av anställda till egen avdelning.
• Påvisa utökning/neddragningsbehov av resurser i samråd med berörd avdelningschef * Ansvarig för arbetssätt inom den egna avdelningen.
• Hantering av remisser och kundklagomål från Länstrafiken och beställare
• Kontaktperson mot uppdragsgivare
Om oss
Boreal Sverige utför serviceresor, linje- och beställningstrafik samt skoltransporter. Vårt huvudkontor är i Skellefteå och vår målsättning är att forma morgondagens mobilitetslösningar. Boreal Sverige tecknade avtal i november 2023 om förvärv av Vilhelmina Taxi - Lapplandsbuss AB, där Sjöströms Bussar Vännäs AB och Malå Buss AB ingår. Vi är en del av Boreal koncernen som bedriver verksamhet inom buss, spårvagn, höghastighetspassagerarfärjor och bilfärjor. Läs mer: www.boreal.se.
Information och kontakt
Information om tjänsten lämnas av affärsområdeschef Fredrik Lindfors via mejl fredrik.lindfors@boreal.se
eller telefon 0910-211507
Sista ansökningsdag är 30/11 2025. Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boreal Sverige AB
(org.nr 559267-3395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Fredrik Lindfors fredrik.lindfors@boreal.se 0910-211507 Jobbnummer
9599727