Teamledare till Förvaret i Mölndal
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Administratörsjobb / Mölndal
2026-03-13
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker flera teamledare till förvaret i Mölndal.
Det är vikariat som längst tom 270131. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer chefer i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefer. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vi söker en teamledare som arbetar med bemanningsfrågor, stöttar verksamhet och kollegor samt stöttar enhetscheferna med bland annat rekrytering och framtagande av statistik. Arbetstiderna är kontorsarbetstid.
Vi söker även teamledare som har ett samordnande ansvar och som arbetar treskift (dag, kväll, helg och natt). Som samordnande teamledare har du ett helhetsansvar och särskilt stort ansvar under kvällar, nätter och helger. Du arbetsleder och coachar förvarshandledare i verksamheten och har stort fokus på de förvarstagna och deras vistelse.
Vem är du?
Vi söker dig som leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vidare ser du helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa och är en god arbetsgivarrepresentant i agerande och beslut. Du väger snabbt och omdömesfullt samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
I stressiga situationer håller du dig lugn, stabil och kontrollerad. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant aktuell erfarenhet
- Aktuell erfarenhet av att arbeta som teamledare
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av att arbeta som teamledare inom förvarsverksamheten
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Aktuell erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
- Kunskap om samtals- och utredningsmetodik
- Erfarenhet av att leda i förändring
Upplysningar
Anställningsform: 3 personbundna vikariat som längst tom 270131
Arbetstider: kontorsarbetstid eller enligt schema treskift inkl. nätter
Placering: Mölndal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Urvalet sker löpande.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 29 mars 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
