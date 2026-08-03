Teamledare till brännskadecentrum
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-08-03
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Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vill du jobba med arbetsledning och brännskadevård i världsklass? Då kan detta vara jobbet för dig! Hos oss på brännskadecentrum erbjuds du möjligheten att utveckla dina färdigheter inom brännskadevård. Samtidigt fyller du som teamledare en viktig funktion för att driva verksamheten framåt, då vi är i en spännande utvecklingsfas med ökade vårdplatser och kunskapsutveckling.
Vår verksamhet
Välkommen till Sveriges hetaste arbetsplats! Strax under helikopterplattan bedriver vi en av landets två enheter med nationell högspecialiserad vård av brännskador. Här arbetar vi i multidisciplinära team, naturligtvis alltid med patienten i fokus. Vi vårdar brännskadepatienter från det akuta skedet, med behov av avancerad intensivvård, till intermediärvård och slutligen rehabilitering innan patienten skrivs ut. Detta ger en kontinuitet i vården och en nära kontakt med patient och anhöriga. På avdelningen finns en operationssal där våra patienter opereras.
Vår verksamhet förgylls av en mottagning där vi tar emot mindre skador samt vårdar patienter som skrivits ut från avdelningen.
Se filmen om vårt arbete på Brännskadecentrum (https://s3m.io/WimXC)
Ditt uppdrag
Som teamledare på brännskadecentrum är du en nyckelperson med fokus på det dagliga arbetet – både på slutenvårdsplatser och för öppenvården. Du är direkt underställd avdelningschef och har uppdrag att vara operativ arbetsledare för arbetspasset. Dina arbetsuppgifter är uppdelade mellan teamledaruppgifter och patientnära arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du representerar avdelningen både internt och externt. Teamledarrollen är dagtid, vardagar måndag till fredag men förutsättningar för att jobba rotation och helgtjänstgöring finns om så önskas.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom intensivvård. Tjänsten kväver att man är lösningsorienterad och en god kommunikatör. Sårvård är mer spännande än vad många tror så är du inte intresserad av detta från början så kommer du garanterat bli det! Om du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och dessutom god samarbetsförmåga är vi som gjorda för varandra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska/specialistsjuksköterska intensivvård. Förordnande som teamledare under en 2-årsperiod som kan förlängas. Tillträde efter överenskommelse.
Som anställd på Akademiska sjukhuset har du som en personalförmån möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster. Där har du tillgång till ett välutrustat gym med generösa öppettider, ett brett utbud av gruppträningspass och därutöver allt från stresskurser till massage och kostnadsfri fysioterapi.
För mer information om vår verksamhet se vår hemsida, den hittar du här. (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/jobba-pa-brannskadecentrum/)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf avdelningschef Pernilla Ohlsson, 018-617 51 68, pernilla.ohlsson@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS829/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10019529