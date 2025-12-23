Teamledare Städ
2025-12-23
Är du vår nya Teamledare Städ?
Välkommen till United Spaces och Ioffice! Officiellt är vi en av Sveriges ledande aktörer inom coworking. Inofficiellt? Vi är ett gäng nördar som brinner för allt som har med skräddarsydd arbetsmiljö, service och community att göra. Vi lovar våra 8 000 medlemmar den bästa arbetsplatsen för just dem - en plats där man inte bara jobbar, utan inspireras och växer.
Rollen: Mer än bara städ - en ledande serviceposition
Som Teamledare Städ hos oss ansvarar du för att leverera en coworkingupplevelse i världsklass. Det här är en nyckelroll där du kombinerar operativt ledarskap med att strategiskt driva våra processer framåt i takt med att vi expanderar.
Du blir bryggan mellan städteamet och resten av organisationen. Ditt uppdrag är att säkerställa att våra miljöer alltid är representativa, effektiva och välkomnande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Operativ ledning & Driftsäkerhet
Planera, fördela och prioritera det dagliga arbetet (inklusive frukostservice).
Hantera schemaläggning och säkerställa bemanning.
Agera operativt stöd i det dagliga arbetet vid behov - du är en ledare som visar vägen.
Ansvara för inventering, beställningar och resursoptimering.
Kvalitet & Expansion
Utveckla, dokumentera och implementera nya städrutiner och checklistor.
Genomföra kvalitetsrevisioner och analysera resultat för ständig förbättring.
Delta aktivt vid uppstart av nya anläggningar - från lokalanpassade scheman till utrustning.
Pedagogiskt ledarskap & Kultur
Utforma och genomföra strukturerade introduktionsprogram för nyanställda.
Handleda och coacha teamet för att säkerställa högsta professionella nivå.
Verka som ambassadör för en god arbetsmiljö och bygga en stark teamkänsla.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och pedagogisk ledare med förmågan att se både de små detaljerna och den stora bilden.
Vi ser att du har:
Erfarenhet: Dokumenterad bakgrund inom arbetsledning från städ- eller servicebranschen.
Processvana: Erfarenhet av att bygga och följa upp rutiner och kvalitetsstandarder.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift).
Systemvana: Du är bekväm med digitala verktyg för schemaläggning och dokumentation.
Som person är du:
Strategisk & Strukturerad: Du planerar effektivt, även i expansiva faser.
En trygg ledare: Du inger förtroende och motiveras av att se dina medarbetare växa.
Prestigelös & Flexibel: Du trivs i ett högt tempo och hoppar gärna in där det behövs.
Varför välja oss?
En nyckelroll: Du får direkt inflytande på vår produkt och kundupplevelse i ett växande bolag.
Utvecklingsmöjligheter: Var med och forma framtidens städtjänster och rutiner.
Fantastisk miljö: Arbeta i inspirerande lokaler i centrala Stockholm med kollegor som har kul tillsammans.
Övrig information:
Omfattning: Heltid.
Placering: Stockholm.
Villkor: Lön och förmåner enligt kollektivavtal.
Vill du bygga framtidens arbetsplats tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
