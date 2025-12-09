Teamledare Sälj till Mio Bollnäs
MIO AB / Chefsjobb / Bollnäs
2025-12-09
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Gillar du att göra andras dag lite bättre och hitta smarta lösningar på deras behov? Då kan du vara vår nästa Teamledare Sälj!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras.
Tillsammans med engagerade kollegor skapar du inspirerande upplevelser och kundmöten i världsklass - varje dag.
Om rollen
Som Teamledare Sälj är du en del av butikens ledningsgrupp med ansvar för att leda och coacha ditt team mot försäljningsmålen. Du leder genom att vara en del av säljteamet som möter våra kunder. Med ett tydligt och motiverande ledarskap skapar du engagemang, struktur och resultat.
Du rapporterar till butikschefen och fungerar som ställföreträdande vid behov.
Ansvarsområden
Som Teamledare Sälj ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i butiken utifrån affärsplan och prioriteringar. Du skapar engagemang genom tydlig kommunikation, dagliga möten och uppföljning, och är en förebild i försäljning och service. Du utvecklar medarbetare genom coachning, feedback och kompetensutveckling.
Du säkerställer att kundmötet håller högsta kvalitet, följer upp kampanjer och nyckeltal, optimerar lagernivåer och tillgänglighet samt hanterar driftstörningar och säkerhetsrisker. I samarbete med ledningsgruppen deltar du i strategisk planering, schemaläggning, rekrytering och konceptutveckling.
Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att skapa laganda, hantera konflikter och följa upp avvikelser. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser till att arbetsplatsen är trygg, ergonomisk och inkluderande.
Vi söker dig som
- Har erfarenhet av ledarskap inom detaljhandel eller service
- Är mål- och resultatorienterad med affärsmässigt fokus
- Har ett coachande, tydligt och lyhört ledarskap
- Är en lagspelare med tävlingsanda och förmåga att engagera andra
- Brinner för kundbemötande och långsiktiga kundrelationer
- Är handlingskraftig och trygg i att fatta beslut
Tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid, inleds med provanställning i 6 månader
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. I processen används arbetspsykologiska tester (MAP och Matrigma).
Slutkandidaten ska visa utdrag ur belastningsregistret (beställs via polisens hemsida).
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
