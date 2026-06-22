Teamledare MÄVA 2
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2026-06-22
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
MÄVA är en förkortning av medicinsk äldrevårdsavdelning. Klinikens MÄVA-avdelningar är till för kroniskt sjuka patienter som är äldre än 75 år med återkommande behov av akutsjukvård och som har försämrats i sin kroniska sjukdom. Våra patienter har många olika diagnoser som till exempel hjärtsvikt, KOL, infektioner och diabetes vilket gör vårt arbete både utvecklande och utmanande. På MÄVA får du också arbeta med CPAP, BIPAP samt arytmiregistrering.
Vi vill bidra med ökad tillgänglighet och trygghet, minska oro och bekymmer. Med korta och enkla kontaktvägar är vår ambition att vård och omsorg skall levereras på rätt nivå vid rätt tillfälle.
Vården på MÄVA har till uppgift att:
Behandla aktuella sjukdomssymtom
Planera och upprätta kontakter så att patienterna även fortsättningsvis får den hjälp de behöver
En stor del av våra patienter kommer direkt till avdelningen utan att först passera akutmottagningen. Vi ingår också i Samverkande sjukvård, vilket innebär att vi samarbetar med ambulans, kommun och primärvård. Arbetet på MÄVA är starkt utvecklings- och teaminriktat. Vi provar nya arbetssätt i syfte att förbättra omhändertagandet av våra patienter och att utveckla olika yrkesroller. För att trivas på MÄVA behöver du vara öppen för utveckling, gilla ett omväxlande arbete med högt tempo och ha förmågan att tänka nytt.
Ditt uppdrag och din roll
Tjänsten är på 50% administrativt teamledararbete samt 50% i patientnära vård. Vi lägger individuella scheman och som teamledare jobbar man 4 - 5 helger på 10 veckor.
Ditt övergripande uppdrag som teamledare blir att samordna och leda det dagliga arbetet samt ersätta vårdenhetschef vid dennes frånvaro. I ditt uppdrag som teamledare fungerar du som förebild med hela avdelningen i fokus. Du har ansvar för att leda och utveckla avdelningens medarbetare på ett inspirerande och inkluderande sätt utifrån VGR:s kriterier för ledarskap. Som teamledare kommunicerar du tillsammans med chef tydligt vad ni, tillsammans med medarbetarna, ska uppnå och förklarar hur ni ska nå dit.
I din tjänst ingår bland annat att:
Hantera och organisera det dagliga frågorna på enheten
Initiera och driva verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling för hela avdelningen
Följa upp resultatet från uppsatta kvalitetsmål och utvecklingsarbete
Följa upp Gröna Korset
Ansvara för patientsäkerhet, vilket innefattar hantering och uppföljning av avvikelser i Medcontrol
Tillsammans med chef hitta lösningar för sjukfrånvaro, semesteransökningar och semesterplanering.
Korttidsrekrytering samt långtidsrekrytering.
Hantera schemafrågor inklusive schemajusteringar
Planera och leda möten tillsammans med vårdenhetschef
Arbeta löpande kring lokala rutiner
Arbeta med löpande intern information från enhetens olika mötesforum samt veckobrev
Delaktig i arbetsmiljöarbete
Ansvara för introduktion av ny personal
Studentansvar
FakturahanteringPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du är en person med genuint intresse för den äldre människan. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska men inget krav. Meriterande är också god kännedom om MÄVA.
Du har ett starkt intresse för utveckling och kvalitetsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledningsarbete.
Som teamledare har du förmåga att balansera rollerna som verksamhetsansvarig, arbetsgivarrepresentant och vårdpersonal. Du kan värdera olika alternativ på ett konstruktivt sätt och kan planera strategiskt för att nå uppsatta mål.
Vidare är du bra på att kommunicera, både i tal och skrift. Som ledare ser du till helheten och kan skapa delaktighet och engagemang i hela arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kommer ske efter att ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Internmedicin, MÄVA 2 Jobbnummer
9971726