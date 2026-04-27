Teamledare inom systemutveckling
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-04-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får leda två team på en systemutvecklingsenhet som utvecklar, implementerar och förvaltar egenutvecklade system för stöd- och beslutsprocesser inom lantbruksområdet. Det är en miljö med flera parallella initiativ, högt förändringstempo och ett tydligt fokus på att förbättra både leveranser och arbetsprocesser.
Teamen består av systemutvecklare och testare, och du blir en viktig länk mellan det dagliga arbetet i teamen och den taktiska och operativa planeringen tillsammans med andra ledande roller. Här finns en ambition att ligga i framkant både i arbetssätt och teknik, vilket gör uppdraget särskilt intressant för dig som vill driva agil utveckling framåt i en komplex och verksamhetsnära miljö.
ArbetsuppgifterDu leder och driver det dagliga arbetet i två utvecklingsteam.
Du planerar, följer upp och skapar framdrift i teamens leveranser utifrån agila arbetssätt.
Du coachar teamen och skapar rätt förutsättningar för att utvecklare och testare ska kunna lyckas i sitt arbete.
Du vidareutvecklar teamens arbetssätt och bidrar till ökad effektivitet inom och runt teamen.
Du samverkar med portföljledare och andra teamledare för taktisk och operativ planering.
Du håller i stå-uppmöten, sprintplaneringar och retrospektiv tillsammans med teamen.
Du säkerställer att metodik, kvalitet och informationsflöden fungerar väl både inom och mellan teamen.
Du rapporterar kontinuerligt till berörda enhetschefer och bidrar med tydlig status och riktning.
KravDu har mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av teamledning inom systemutveckling.
Du har mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av uppdragsledning eller projektledning inom systemutveckling.
Du har mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av agilt arbetssätt i rollen som Scrum Master.
Du har mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av kravanalys.
Du har mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av Jira eller liknande ärendehanteringssystem.
Du kan arbeta obehindrat på svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av LeSS eller SAFe.
Erfarenhet av att demonstrera system för olika målgrupper.
Erfarenhet av Jira, Confluence och Git.
Erfarenhet av BDD eller TDD.
Kunskap om användningsfall och domänmodell.
Erfarenhet av supportverksamhet.
Erfarenhet från en roll som produktägare.
Erfarenhet av testledning eller systemtest.
Erfarenhet av systemutveckling och förändringsledning.
Scrum Master-certifiering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7642614-1968665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING
9877935