Teamledare Barn och Familj
Åre Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Åre Visa alla socialsekreterarjobb i Åre
2026-01-28
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Socialförvaltningen i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Inom individ- och familjeomsorgen har vi en stark ambition om att vara en arbetsplats där man trivs och vill stanna länge. Vi värdesätter öppenhet, delaktighet och vill möjliggöra våra medarbetares individuella utveckling utifrån kompetens och intresse. Vår utgångspunkt är att man gör ett bättre arbete om man får ta tillvara sina intresseområden. Vi ser också gärna att vår arbetsplats består av människor med olika bakgrund och erfarenhet.
Nu söker vi en teamledare som vill vara med och driva det fortsatta arbetet framåt. Individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet består av två grupper, en med inriktning barn och familj och en med inriktning vuxen/ekonomiskt bistånd. Den teamledare vi söker kommer arbeta inom barn- och familjeteamet som arbetar med barn och deras familjer mellan 0-18 år.
Som teamledare inom individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet har du förmånen att leda ett kompetent team. Rollen innebär många möjligheter och en chans att kunna växa och utvecklas. Som teamledare arbetar du nära enhetschefen och är den samordnande länken och ledaren i det vardagliga klientarbetet.
Arbetsgruppen arbetar både med barnskyddsutredningar och uppföljningar på de beslut som fattas inom familjerättsärenden, SoL och LVU. Det förekommer både samarbete med andra aktörer såsom skola, barnpsykiatri, polis med flera, det är en viktig och stor del av arbetet.
Du ansvarar för ärendefördelning, ärendehandledning individuellt och i grupp samt kommer att ha en guidande del i handläggningsprocessen. Som teamledare föredrar du ärenden i socialnämnden och arbetar löpande med dokumentation och metodutveckling.Kvalifikationer
* Du har en Socionomexamen.
* Erfarenhet av handläggning och dokumentation enligt SoL, gärna inom område barn och familj.
* Tidigare ledarerfarenheter är meriterande men inget krav.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt datorvana.
Som person är du orädd, vågar ta beslut och kan delegera och driva arbetet framåt på ett strategiskt vis. Du är också bra på att bygga team och trygg i dig själv samt din yrkesroll. Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, är flexibel, har en god social förmåga samt att du är en ansvarsfull och engagerad person. Att ha ett professionellt förhållningssätt är självklart viktigt i vårt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är Du den vi söker? I sådana fall ber vi dig skicka din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Barn och Familj
Louise Modin louise.modin@are.se 0647-162 50 Jobbnummer
9708677