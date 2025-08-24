Teamledare - Zivi
Winovations AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2025-08-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winovations AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om Zivi
Zivi har en tydlig vision: att förändra bilvårdsbranschen genom innovation och teknik - och göra den smartare, grönare och mer tillgänglig för alla.
Idag levererar vi bilvård av högsta kvalitet till bilföretag, bilflottor och mobilitetstjänster i flera regioner. Med höga krav på service, pålitlighet och kundnöjdhet sätter Zivi en ny standard för bilvård och fordonsservice.
Vill du leda ett team och samtidigt jobba praktiskt i bilvården? Vi söker en Teamledare som vill växa med oss på Zivi. Du leder ditt team på plats, men arbetar också själv i det dagliga arbetet med bilvård.
Dina uppgifter Leda och stötta ditt team i arbetet
Jobba praktiskt med tvätt och städ av bilar
Säkerställa hög kvalitet till kund
Ha kontakt med Operations Manager/COO och planera arbetet
Skapa en bra arbetsmiljö där alla trivs
Vi söker dig som Har erfarenhet av ledarskap, eller vill utvecklas dit
Är ansvarstagande, tydlig och bra på att kommunicera
Vill arbeta både som ledare och i driften
Har B-körkort (krav)
Kan svenska eller engelska i tal och skrift
Vi erbjuder Utbildning och stöd genom Zivi Academy
Schyssta villkor och trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att växa och göra karriär inom Zivi
En arbetsmiljö där vi hjälper varandra och har kul på jobbet
Övrig information Arbetet sker på varierande tider - främst vardagar, men även vissa kvällar och helger
6 månaders provanställning gäller vid nyanställning
Bakgrundskontroll kan genomföras vid anställning
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winovations AB
(org.nr 559067-5376) Arbetsplats
Zivi Kontakt
Markus Lundquist markus@zivi.se Jobbnummer
9472715