Teamleader-Kristianstad
Vi söker två Teamleaders till livsmedelsproduktion
Är du en strukturerad och engagerad ledare med god förmåga att skapa tydlighet och driva arbetet framåt? Vill du vara del av en modern och utvecklingsinriktad organisation där kvalitet, säkerhet och effektiv produktion är centrala värden?
Nu söker vi två Teamleaders till vår kunds livsmedelsproduktion - en roll för dig som vill ta ansvar, leda det dagliga arbetet och bidra till en stabil och välfungerande produktion.
Om rollen
Som Teamleader ansvarar du för att planera, leda och följa upp den dagliga driften i produktionen. Du arbetar nära verksamheten, följer upp resultat och säkerställer att rutiner, instruktioner och kvalitetskrav efterlevs. Rollen kräver en närvarande och tydlig ledare som skapar struktur, främjar god arbetsordning och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.
Du verkar i en organisation som värdesätter delaktighet och kontinuerliga förbättringar. Med tydlig kommunikation och ett stabilt ledarskap bidrar du till att produktionen utvecklas på ett hållbart och effektivt sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp dagligt produktionsarbete
• Introducera, instruera och säkerställa att medarbetare följer rutiner och arbetsmoment
• Säkerställa att rätt kompetens och resurser finns på plats i teamet
• Följa upp att instruktioner, rutiner och processer efterlevs
• Hantera eventuella utmaningar i arbetet och verka för ett samarbetsinriktat arbetsklimat
• Säkerställa att produktionen sker enligt gällande livsmedelssäkerhetsstandard
• Bidra till en säker, trivsam och inkluderande arbetsmiljö
Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot livsmedel, teknik eller produktion
• Minst 2-3 års erfarenhet av arbetsledning
• God kännedom om livsmedelshygien, kvalitetssäkring och produktionsteknik
• Förståelse för maskinell produktion och hantering av produktionsutrustning
• Erfarenhet av produktionsplaneringssystem och rapportverktyg (t.ex. M3)
Meriterande
Erfarenhet av arbete enligt HACCP, ISO 22000, BRC eller liknande standarder för livsmedelssäkerhetDina personliga egenskaper
Du är en tryggl och tydlig ledare som skapar struktur och god ordning i arbetet. Du trivs med att ha helhetsansvar, är kommunikativ och har lätt för att få teamet att arbeta mot gemensamma mål. Du är lösningsorienterad, engagerad och har ett gott omdöme i både vardagliga och mer krävande situationer.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
