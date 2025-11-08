Teamleader till Hustomtar
Hustomtar Facility Service AB / Chefsjobb / Sollentuna Visa alla chefsjobb i Sollentuna
2025-11-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hustomtar Facility Service AB i Sollentuna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Hustomtar Facility Service AB är ett auktoriserat serviceföretag som etablerades 2004. Vi levererar professionell lokalvård till företag med engagemang, tillit och respekt.
Vi söker nu en teamleader som kommer att ha det övergripande arbetsledaransvaret för uppdraget på Normal-butikerna runtom i Linköping, Norrköping, Storstockholm, Uppsala och Norrtälje. Tjänsten är på heltid och med placering i Sollentuna. Start enligt överenskommelse.
Om rollen
Säkerställa att städpersonalen följer städscheman, rutiner och kvalitetsstandarder.
Ansvara för rutiner vid nyanställning och introduktion.
Kontrollera att alla butiker hålls i godkänt skick enligt avtal.
Följa upp klagomål eller avvikelser och rapportera dem vidare till städare.
Stötta och instruera personal i rätt arbetssätt, materialanvändning och maskinhantering.
Hålla en uppdaterad kommunikation med samarbetspartner vad gäller status, problem eller förändringar.
Leverans av material till de olika butikerna.
Back-up vid sjukdomar eller annan frånvaro.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städbranschen och har ledaregenskaper.
Har ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt.
Trivs med att ha kontakt både med kunder, medarbetare och samarbetspartner och har inga problem att hålla många bollar i luften.
Kan tänka sig ett flexibelt arbete där det kan förekomma jobb vid vissa kvällar och helger.
Har B-körkort
Pratar och skriver flytande svenska.
Vi erbjuder:
En varierad tjänst med stora möjligheter att kunna göra skillnad i det dagliga arbetet.
En positiv arbetsmiljö med trevliga kollegor
Lön enligt kollektivavtal
Tillgång till bil i tjänsten
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor till Cissi Silvstam på 070-564 13 70 eller rekrytering@hustomtar.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: rekrytering@hustomtar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hustomtar Facility Service AB
(org.nr 556664-9959)
Hammarbacken 4b (visa karta
)
191 24 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cissi Silvstam rekrytering@hustomtar.se 0705641370 Jobbnummer
9595497