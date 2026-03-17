Teamleader IT Helpdesk sökes!
Vill du leda en IT-support där service, tempo och kvalitet är avgörande för verksamheten? Hos vår kund får du kombinera operativt IT-arbete med ledarskap, samtidigt som du säkerställer att företagets medarbetare alltid har den tekniska support de behöver för att kunna arbeta effektivt.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som Teamleader ansvarar du för den dagliga driften av vår kunds helpdeskfunktion i Stockholm. Du leder och coachar teamet i det operativa arbetet, säkerställer att ärenden hanteras effektivt och säkerställer att supporten håller hög kvalitet och tillgänglighet. Rollen är både ledande och operativ - du coachar teamet, driver förbättringar i arbetssätt och processer och bemannar även supportdesken. Du arbetar nära helpdeskansvarig och fungerar som en central kontaktpunkt mellan IT och övriga delar av verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och coacha helpdeskteamet i Stockholm i det dagliga arbetet
Säkerställa bemanning, prioritering och effektiv hantering av ärenden
Bidra till hög servicekvalitet och god användarupplevelse
Introducera och onboarda nya medarbetare
Identifiera förbättringsområden och utveckla arbetssätt, processer och dokumentation
Samarbeta nära helpdeskansvarig kring planering och utveckling
Dina egenskaper
Vi tror att du har erfarenhet från IT-support eller servicedesk, gärna i en roll där du har haft ett informellt eller formellt ledaransvar. Du är en person som trivs i en professionell och serviceorienterad miljö, är strukturerad och har förmåga att skapa tydlighet och arbetsro i ett team med högt tempo. Du har mycket god kommunikativ förmåga, är lösningsorienterad och motiveras av att utveckla både arbetssätt och människor.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet från IT-support/helpdesk
Erfarenhet av att leda eller coacha kollegor i det dagliga arbetet
God kommunikativ förmåga och stark servicekänsla
Förmåga att strukturera, prioritera och driva förbättringar
Grundläggande teknisk förståelse för klientmiljöer och standardverktyg
Vi erbjuder
En central roll i en verksamhet med höga krav på service och kvalitet
Möjlighet att utveckla arbetssätt och bidra till en modern supportfunktion
Ett engagerat team och en professionell arbetsmiljö
Kontor centralt i StockholmTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget. Start omgående.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/.
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35684 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
