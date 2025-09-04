Teamleader - Telemarketing
Tryggsam I Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tryggsam I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Placeringsort: Henriksdal, Stockholm Heltid | Tillsvidare | Start enligt överenskommelse
Vi söker en erfaren och måldriven Teamleader som vill ta nästa steg i karriären och leda ett framgångsrikt säljteam inom försäkringar via telemarketing. Har du en bakgrund inom försäkringsförsäljning och ledarskap? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Om rollen
Som Teamleader ansvarar du för att leda och utveckla ett team av säljare som arbetar med telefonförsäljning till privatpersoner. Du coachar, följer upp resultat, sätter mål och ser till att teamet når och överträffar sina säljtal. Rollen innebär även eget säljansvar - du förväntas vara ett föredöme i kunddialogen.
Du rapporterar till försäljningschef och arbetar nära övriga teamleaders och stödfunktioner.
Kvalifikationer För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet som Teamleader inom försäljning
Tidigare erfarenhet av försäljning av försäkringar
Gedigen erfarenhet av telemarketing/telefonförsäljning
Förmåga att motivera, driva och utveckla individer och team
Vi erbjuder Fast grundlön med prestationsbaserad provision
En ledarroll i ett etablerat men växande företag
Tydliga mål, bra stöd från ledning och interna utvecklingsmöjligheter
Arbete från vårt moderna huvudkontor i Henriksdal, Stockholm
Ett engagerat och resultatorienterat team med god sammanhållning Publiceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att söka.
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag - och samtidigt utvecklas som ledare? Då ser vi fram emot att höra från dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Alba Ekenberg alba.ekenberg@tryggsam.com Jobbnummer
9492929