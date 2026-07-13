Teamleader - Sen Street Kitchen Avion
Senume AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-07-13
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Teamleader till SEN Street Kitchen
Vill du leda ett engagerat team och vara med och skapa fantastiska gästupplevelser varje dag?
SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslan från de livliga gatumarknaderna i Östasien. Hos oss står maten, servicen och gemenskapen i fokus.
Enkelt, snabbt, fräscht och med hög kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för service, mat och människor. Du är en naturlig ledare som gillar att ta ansvar, skapa struktur och motivera andra. Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att fatta egna beslut när det behövs.
Som Teamleader är du en viktig del av den dagliga driften. Du leder teamet under arbetspassen, säkerställer att gästerna får en lysande upplevelse och är en förebild för dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Leda och coacha teamet i den dagliga driften.
Säkerställa hög service och kvalitet.
Skapa en positiv, trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Förbereda och montera våra rätter.
Ansvara för ordning, städning och disk.
Bidra till att restaurangen når sina mål.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och ledarskap.
Är ansvarstagande, positiv och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är en lagspelare som inspirerar och utvecklar andra.
Har erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
En gedigen introduktion och utbildning.
Interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter.
Ett engagerat och härligt team där det är högt i tak.
Möjlighet att växa tillsammans
Är du vår nästa Teamleader?
Skicka in din ansökan redan idag , vi ser fram emot att lära känna dig!
Om du vill får du gärna bifoga en kort presentationsvideo. Den hjälper oss att få en bättre bild av dig som person och är ett stort plus i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senume AB
(org.nr 559016-2342)
120 61 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Sengroup Jobbnummer
10001818