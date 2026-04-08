Teamlead SDR till iBinder
2026-04-08
Team Lead SDR (Sales Development Representative)
Sökes till iBinder i Stockholm
iBinder är ett ledande SaaS-bolag inom digital informationshantering för bygg- och fastighetsbranschen. Nu söker vi en Team Lead SDR som vill vara med och bygga upp och utveckla SDR-funktionen - en nyckelroll där du får kombinera försäljning, ledarskap och affärsutveckling.
Om rollen
Som Team Lead SDR har du en central roll i att bygga upp och utveckla iBinders SDR-funktion. Du har en nyckelroll i att skapa nya affärsmöjligheter och bygga relationer med både nya och befintliga kunder. Det här är en roll för dig som vill kombinera hands-on försäljning med ledarskap och som motiveras av att både skapa egna affärer och utveckla andra till framgång.
Du ansvarar för att identifiera, kvalificera och driva affärsmöjligheter framåt, samtidigt som du säkerställer att teamet arbetar strukturerat, effektivt och med hög kvalitet genom hela säljprocessen. I rollen ingår att stötta teamet i det dagliga arbetet, följa upp prestation och säkerställa att uppsatta mål nås. Du arbetar nära moderna verktyg och AI-baserade lösningar som stöd i arbetet, men det är du som sätter riktning, prioriteringar och driver prestation genom aktiv coachning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Sales Generation: Genomföra utgående samtal och kontakt med potentiella kunder, hantera inkommande leads och konvertera dem till kvalificerade affärsmöjligheter (SQL).
• Prospektering: Identifiera och kontakta nya affärsmöjligheter via flera kanaler, inklusive telefon, e-post och research.
• Kvalificering: Bedöma kundernas behov och intresse för våra produkter och tjänster samt genomföra behovsanalyser.
• Mötesbokning: Boka möten åt Account Executives och Inside Sales och säkerställa korrekt överlämning av leads.
• Samarbete: Arbeta tätt tillsammans med säljteamet kring segmentering, prioritering och processer för att säkerställa effektiv pipeline-hantering.
• Team Lead: Coacha och utveckla teamet dagligen, driva SDR-processen och säkerställa hög aktivitetsnivå i teamet.
• Process- och förbättringsinitiativ: Samarbeta med Commercial Excellence teamet och driva förbättringar, inklusive AI-stöd, för att effektivisera processer och skapa fler affärsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-04-08Profil
Vi söker dig som är en affärsdriven och strukturerad person med naturliga ledaregenskaper. Du trivs i en roll där du får kombinera eget säljarbete med att utveckla andra, och motiveras av att både skapa affärer och få teamet att prestera. Du är kommunikativ, analytisk och har en stark förmåga att bygga relationer - både internt och externt. Samtidigt har du ett tydligt fokus på struktur, uppföljning och resultat.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
• Tidigare erfarenhet av SDR-rollen eller liknande
• Vana att arbeta i CRM-system, t.ex. Salesforce
• Förmåga att följa upp och rapportera försäljningsaktiviteter
• Erfarenhet av att coacha eller leda andra, formellt eller informellt
Meriterande:
• Erfarenhet av SaaS-försäljning och digitala lösningar
• Arbetat datadrivet eller med AI-stöd i säljprocesser
• Erfarenhet av större B2B-affärer och pipeline-byggande
Om iBinder
Vi hjälper företag att bli bättre på att hantera information, data och dokumentation kopplat till fastigheter - från planering till förvaltning. Under varumärken såsom iBinder, Avima, SundaHus, Byggnet, SokoPro och REQS bidrar vi till att öka branschens produktivitet och att uppfylla projektkrav.
På iBinder vill vi vara en möjliggörare för värdeskapande samarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi tror att vi genom att tillhandahålla en kraftfull och modern plattform för digital informationshantering kan bidra till att skapa värde för våra kunder och samhället i stort genom att effektivisera processer, undvika svinn, minska risk och underlätta efterlevnad av regleringar och normer. Vår ledstjärna är enkelhet - iBinder ska vara den mest användarvänliga lösningen på marknaden.
Varför iBinder?
• Du blir en del av ett internationellt SaaS-bolag på en spännande tillväxtresa.
• Tydlig karriärväg med goda utvecklingsmöjligheter. Här får du arbeta kvalificerat som SDR och bygga kompetens som tar dig vidare i din säljkarriär.
• Sales Academy - iBinders interna säljutbildning för hela säljteamet, med träningar, workshops och verktyg som utvecklar dig i både säljmetodik och kundfokus. En riktad satsning på din kompetensutveckling som ger värdefullt lärande för din säljkarriär.
• Konkurrenskraftig lön med möjlighet till provision, med chans att påverka ditt eget löneutfall.
• Vi är stolta över att för sjätte året i rad vara certifierade som Great Place to Work. Här är tillit, teamkänsla och psykologisk trygghet en självklar del av vår kultur.
• 30 semesterdagar per år.
Placeringsort för tjänsten är i Stockholm.
iBinder har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor avseende tjänsten hänvisas till Ida Edlund som är ansvarig rekryteringskonsult via mail: Ida.edlund@awexia.com
alternativt telefon +46 72 212 23 59. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532080-1935873".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
Awexia Kontakt
Ida Edlund ida.edlund@awexia.com +46 72-212 23 59
