Teamfokuserad ämneslärare i Bi/Ke/Nk
2026-02-16
JENSEN gymnasium i Jönköping slog upp portarna 2009 och har blivit en mycket omtyckt skola med gott rykte. Hösten 2025 flyttade vi till helt nya skollokaler i gamla arkivet vid Göta hovrätt, med anor från 1800-talet. Skolan har en modern laborationssal och preparationsrum och är centralt belägen på Östra Storgatan 7. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade lärare och skolledare i en verksamhet som präglas av framåtanda, fokus och utvecklingsdriv.
Träning för verkligheten och bildning är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom bl. a caseövningar i olika ämnen. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet och en uttalad hälsoprofil samt en uttalad dresscode. Vi har en fin gemenskap där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 92 % JENSEN gymnasium Jönköping som arbetsplats!
Vi söker dig som är behörig gymnasielärare som kan undervisa i biologi, kemi och naturkunskap. Eftersom vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet ser vi att du likt oss har ett högt driv, är en tydlig ledare i klassrummet och tycker om att arbeta teamfokuserat. Vidare är du strukturerad och har ett stort engagemang för dina elever.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start till höstterminen i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månader provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Malin Daag Kling på malin.daag-kling@jenseneducation.se
