Teamchef kolonial, Willys Hultsfred Knekten
Willy:s AB / Chefsjobb / Hultsfred Visa alla chefsjobb i Hultsfred
2026-06-25
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Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Vi söker dig som gillar mat, människor och försäljning och vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Hultsfred Knekten! Tjänsten innebär kort och gott att du bidrar till att våra kunder kan handla bra och hållbar mat till riktigt bra priser.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas.
Tillträde: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art. Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller, gärna inom detaljhandeln.
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du är en del i butikens ledningsgrupp, med butikschefen som närmaste chef, och du leder och planerar verksamheten i team Kolonial. Självklart tar du aktivt del i det dagliga operativa butiksarbetet.
Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal. Du deltar också i arbetet med att ta fram och följa upp butikens affärsplan.
Som teamchef Kolonial ansvarar du för en mycket viktig del av butikens varuflöde. Ditt team ansvarar för att säljplanera, lägga beställningar och se till att butiken är säljande och säsongsaktuell.
Du har personalansvar för medarbetarna i ditt team och ansvarar därmed bland annat för rekrytering, schemaläggning och introduktion.
Du leder, motiverar och utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet med att möta våra kunder med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende. Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Vi jobbar tillsammans som ett lag, då vi ser att ett riktigt bra samarbete ger det bästa resultatet – samtidigt som vi har kul på jobbet. Lite mer om oss kommer här:
Vi arbetar med konceptstyrning och kedjedrift – det finns tydliga rutiner och strukturer på plats och du kommer inte behöva uppfinna hjulet. Det frigör tid för dig att fokusera på att utveckla ditt team och avdelning.
Du kommer att erbjudas många sätt att växa och utvecklas i din ledarroll. Majoriteten av våra butikschefer har en gång arbetat som teamchef.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Och eftersom vi växer, kan du också göra det. Som ett stort företag finns många möjligheter att utvecklas i din ledarroll hos oss, bland annat genom en rad olika utbildningar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! Willys växer och utvecklas hela tiden, och det gillar du också att göra. Du vill gärna lära dig nya saker, tycker om att utmanas och drivs av att ta ett större ansvar. Det är också toppen om:
Du drivs av att inspirera och engagera dina medarbetare, du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat och på att kontinuerligt utveckla ditt team.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk – såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och kan genom feedback och coachning utveckla ditt team och din butik.
Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller i ett serviceyrke och det är en klar fördel om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Andreas Sandskog, 070-3299839/ andreas.sandskog@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-07-09. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiLLY:S AB
(org.nr 556163-2232)
Handelsvägen 11 (visa karta
)
577 39 HULTSFRED Arbetsplats
Willys Hultsfred Knekten Jobbnummer
9978167