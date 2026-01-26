Team Manager till Rechon Lifescience
2026-01-26
Rechon Lifescience söker nu en Team Manager till vårt team av process- och underhållstekniker. Rollen är ny i organisationen och erbjuder en möjlighet att ta ett helhetsansvar för ett tekniskt team i en verksamhet som präglas av kvalitet, samarbete och höga regulatoriska krav.
Du leder idag ett team om cirka 8 tekniker, med ambition att gruppen ska växa över tid. Rollen passar dig som är tekniskt trygg, tydlig i ditt ledarskap och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.

Om tjänsten
Som Team Manager ansvarar du för att planera, leda och följa upp teamets dagliga arbete kopplat till underhåll och tekniska aktiviteter i produktionen. Du säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, strukturerat och enligt gällande rutiner samt att teamet har rätt förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.
Du arbetar nära avdelningschefen och har ett tätt samarbete med produktionen och andra funktioner inom verksamheten.
I din roll som Team Manager kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Leda, planera och följa upp teamets dagliga arbete
• Personalansvar för teamet, inklusive medarbetarsamtal, mål och uppföljning
• Säkerställa att arbetet bedrivs enligt GMP och gällande kvalitetsrutiner
• Arbeta med dokumentation såsom SOP:ar, rapporter och avvikelser
• Utreda och följa upp tekniska avvikelser samt delta i grundorsaksanalyser
• Säkerställa kompetens, utbildning och efterlevnad inom teamet
• Delta i och driva interna PULS-möten
• Samverka tätt med produktion och övriga avdelningar
• Arbeta i rapporterings- och underhållssystem
Tjänsten som Team Manager är en rekrytering med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap med personalansvar och en teknisk bakgrund inom underhåll, process eller produktion. Du har arbetat i kvalitetsstyrda miljöer och har en god förståelse för GMP, gärna från läkemedels-, medicinteknik- eller livsmedelsindustrin. Du är van vid att arbeta med dokumentation, avvikelsehantering och har en god systemvana, gärna från olika rapporterings- eller underhållssystem.
Som ledare är du strukturerad, tydlig och trygg i ditt sätt att leda andra. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt och trivs i en verksamhetsnära roll där du är nära både människor och processer.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
• Teknisk bakgrund inom underhåll, process eller produktion
• Erfarenhet av GMP och kvalitetsstyrd industri
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Rechon Life Science AB med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marie Ekvall via marie.ekvall@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
