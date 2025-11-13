Team Manager System & Software till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-11-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR ligger i framkant inom utvecklingen av obemannade helikoptrar. Med nya kontrakt och kommande kundleveranser behöver vi nu utöka vårt team. Vi söker dig som vill vara del av en arbetsplats som formar framtidens obemannade helikoterar med en stark laganda och glädje! Key word: Systemingenjör, Payload, Sensorer.Nu söker vi en ledare som har bakgrund inom system- och mjukvaruutveckling som vill medverka i vårt arbete och utveckla vår produkt och organisation. Kommande kundleveranser gör att vi växer som organisation och vi söker nu dig som vill leda och engagera medarbetarna genom denna resa. Som Team Manager hos oss:
Du blir en del avdelning System & Software som består av två grupper och du blir ansvarig chef för en av grupperna. Varje grupp består av tre utvecklingsteam som jobbar tvärfunktionellt med alla delar av systemet. Din roll blir att kombinera ledarskap med personalansvar och ha fokus på både människorna och produkten. Du främjar ett positivt och produktivt samarbete i teamet och säkerställer att utvecklingen sker i linje med affärsmålen.
I rollen som Team Manager inom system- och mjukvaruutveckling kommer du att:
Leda, coacha och stödja teamen och säkerställa en trygg och säker arbetsplats.
Hålla regelbunden dialog med dina medarbetare genom exempelvis 1:1-samtal, EPR-samtal och liknande för att stötta medarbetarna i deras dagliga arbete, utveckling och mål.
Rekrytera nya team-medlemmar med stöd av HR och din närmsta chef.
Ha den övergripande bilden över projekt och leverans för din grupp, där du är den som planerar, strukturerar, leder och fördelar arbetet.
Vara kontaktytan mellan utvecklingsteamen och andra avdelningar, samt rapportera fortlöpande status till stakeholders.
Se till att teamet följer företagets riktlinjer och processer samt utvärdera och föreslå förbättringar, för att underlätta och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Därför söker vi efter dig som har hög samarbetsförmåga då detta är en roll med många kontaktytor. Du är en person som har förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt motivera och förse andra med förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Som person har du förmåga till beslutsfattande för att hjälpa gruppen framåt, trots ibland begränsad information eller svåra omständigheter.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom system- och mjukvaruutveckling, Engineering, IT, eller liknande områden. Vi söker dig som har några års erfarenhet av IT- och ingenjörsbranschen och har haft en ledarskapsroll.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder: en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information: Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://www.umsskeldar.aero Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9603535