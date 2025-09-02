Team Manager för kvällsskift
På HSNG - Health and Sports Nutrition Group söker vi en driven Team Manager för vårt kvällsskift. Koncernen HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Proteinfabrikken.no. Bli en nyckelspelare i ett team som värderar effektivitet och en trygg arbetsmiljö. Vi erbjuder en dynamisk roll där du får leda, utveckla och bidra till en smidig logistikdrift i en miljö med högt tempo.
OM TJÄNSTEN
Som Team Manager för kvällsskiftet är du ansvarig för att leda och utveckla ditt team samt säkerställa en smidig och effektiv logistikdrift från inleverans till utleverans. Du kommer att ha en nyckelroll i att upprätthålla en trygg och produktiv arbetsmiljö, arbeta nära HR i personalfrågor och se till att teamets mål uppnås.
Du erbjuds
• Ett utvecklande ledaruppdrag där du får ta ansvar och påverka resultatet.
• En trygg anställning i ett stabilt bolag med starka varumärken inom hälsa och träning.
• En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt och personalledande ansvar för kvällsskiftet inom logistik, där du säkerställer att processer följs, mål uppnås och att teamet trivs och utvecklas. Du kommer att arbeta med planering, uppföljning och personalärenden.
• Leda och följa upp kvällsskiftets verksamhet inom Inbound, Plock/Packing och Outbound
• Säkerställa bemanning och rapportera resultat mot uppsatta nyckeltal (KPI:er)
• Introducera och utveckla personal samt hålla utvecklingssamtal
• Agera vid upprepad korttidsfrånvaro och ohälsa
• Genomföra rehabiliteringsutredningar i samarbete med HR
• Skapa en trygg och positiv arbetsmiljö
• Planera pass och säkerställa rätt person på rätt plats för effektiv drift
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av ledarskap
• God förmåga att planera och optimera processer
• Tidigare arbetat inom lager och logistik
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ledarskap inom logistik eller lagerverksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
För en starkare, friskare och gladare version av dig själv!
Är du också passionerad för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett lag fyllt av engagerade teamspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group AB strävar vi efter att erbjuda produkter i toppklass inom träning, hälsa och kost.
Vi är ledande inom e-handel av kosttillskott och hälsokost på den nordiska marknaden. Koncernen HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Proteinfabrikken.no. Våra produkter når även ut i dagligvaruhandeln genom Fitnessmarket.se.
