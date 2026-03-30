Team Leader Installation
Är du en engagerad och erfaren Team Leader med ett tekniskt intresse? Nu söker vi efter dig som är driven, vill spela en nyckelroll i att leda, stötta och motivera vårt team. I denna roll säkerställer du att projekt och uppgifter genomförs effektivt samt med hög kvalitet, samtidigt som du utvecklar medarbetare och skapar en kultur av samarbete & engagemang.
Som Team Leader hos oss kommer du att arbeta parallellt med administration, dokumentationshantering, installation, uppgradering och service av avancerade militära kommunikationssystem. Vi söker dig som tar ansvar, arbetar självständigt och trivs i en dynamisk miljö där teknisk expertis och ledarskap går hand i hand.
Så, om du har ett stort tekniskt intresse, erfarenhet av att leda team och vill vara med och säkerställa att svenska försvaret har toppmodern kommunikationsteknik kan det vara dig vi söker efter!
Exempel på arbetsuppgifter
Tilldela uppgifter till team medlemmar baserat på deras färdigheter, erfarenhet och arbetsbelastning
Följa upp, rapportera status för uppgifter, identifiera, hantera eventuella förseningar eller problem och säkerställa smidig daglig drift
Samarbeta med kunden och representera företaget vid kundmöten
Demonstrera och vägleda nya medarbetare i installation, driftsättning och funktionstester
Ge support, förbättra arbetsflöden, hantera material och utveckla processer
Växla mellan praktiskt arbete i produktionen och administrativa uppgifter
Säkerställa att allt arbete som teamet producerar uppfyller kundens krav
Identifiera utvecklingsbehov och skapa möjligheter för kompetensutveckling
Du kommer bland annat att arbeta med installation och underhåll, både i egna lokaler som ute hos kunder, där en stor del av din arbetstid kommer att spenderas hos våra kunder och stötta dem på plats. Resor kan därför förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som har:
Minst 3-5 års erfarenhet inom produktion, installation, driftsättning, IT eller ett närliggande område
Några års dokumenterad ledarskapserfarenhet
God kunskap om Lean-principerna
God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office
Erfarenhet av dokumentationshantering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal & skrift
Det är inget krav men det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från försvarsmakten och gärna minst en gruppchefsutbildning och befattning samt erfarenhet av Försvarsmaktens kommunikations- och ledningsstödssystem. Erfarenhet från installation och nätverksarbete samt teknisk kompetens inom el, elektronik eller liknande områden är också något vi värdesätter.
Vi tror att du är:
En naturlig ledare med starka kommunikations- och samarbetsförmågor
Tekniskt intresserad och utvecklingsinriktad inom området
Ansvarstagande, självgående, tar ägarskap över dina uppgifter och säkerställer att de genomförs på bästa sätt.
Initiativrik och bidrar med positiv energi
Effektiv och har en god problemlösningsförmåga
Strukturerad och bra på att planera och prioritera tid effektivt
Trygg, beslutsam, vågar fatta beslut och står stadigt även i utmanande situationer.
Anpassningsbar och flexibel
Ansökan Välkommen med din ansökan idag, urval och intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor gällande rollen är du välkommen att kontakta rekrytering@elbitsystems.se
Som ett säkerhetsföretag så har vi krav på att du har svenskt medborgarskap samt att man genomför en säkerhetsprövning när man påbörjar sin anställning hos oss.
Om oss Elbit Systems Sweden AB är ett svenskt bolag med visionen att vara det självklara valet för dem som vill skydda samhället och skapa en tryggare värld. Med spetskompetens inom radiotransmission har vi sedan starten 2020 etablerat oss som en ledande aktör och pionjär inom försvar & säkerhet med digitaliserade kommunikation- och ledningsstödsystem. Vi är idag 120 anställda - med mission att med banbrytande teknologi skydda liv, värna frihet och bidra till en tryggare värld. Vi finns på tre orter i Sverige där vi utvecklar, tillverkar, integrerar och tillhandahåller världsledande produkter och system för applikationer inom försvar och säkerhet. I luften på marken, till havs och inom cyberområdet. Vår verksamhet omfattar kommunikationssystem, ledningsstödsystem, sensorer, telekrig, obemannadesystem och systemintegration.
Innovating Defence- Securing the future, Elbit Systems Sweden AB
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5715429-1919311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elbit Systems Sweden AB
(org.nr 559250-5019), https://career.elbitsystems.se
Verkstadsvägen 2 (visa karta
)
961 68 BODEN
Elbit Systems Sweden
