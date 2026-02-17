Team Lead Service & Support till Nordic Level

A Hub AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-02-17


Visa alla kundservicejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Vill du vara med och utveckla framtidens säkerhetslösningar - i ett team där support, lösningsfokus och kundupplevelse står i centrum? Nordic LEVEL växer och söker nu en Team Lead Service & Support som brinner för att höja nivån på serviceorganisationen ytterligare, från hög till ännu högre! Välkommen in med din ansökan!
Om bolaget
Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar - varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör - både för kunderna och medarbetarna.
Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det växande teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta.
Den här rollen innebär en nysatsning! Du kommer att bli Team Lead för kundsupporten kopplat till ett av Nordic Levels affärsområden: Brand/UTM, Larm/CCTV eller Hospitality/Passer. (Vi kommer alltså att söka tre Team Leads totalt. Vilket område man tilldelas bestäms i dialog med rekryterande chef.) I tjänsten ligger yttersta ansvaret för prestationen i ditt affärsområde och inbegriper arbetsledaransvar för en person (och troligen fler framöver), kundnöjdhet och sätta rutiner/arbetssätt. En fantastisk möjlighet att komma in och sätta din prägel på arbetet och växa i din roll i samma takt som Nordic Level växer som bolag!


Om rollen
Som Team Lead Service & Support har du det yttersta ansvaret för hur ditt affärsområde presterar och leder arbetet kring arbetssätt, struktur och strategi men du har också ett stort operativt ansvar för de dagliga åtagandena. Det är därför viktigt att du kan kombinera strategi med operativa uppgifter och är flexibel och prestigelös i din roll.
Exempel på arbetsuppgifter:

Ägandeskap och det yttersta ansvarer för support och service kopplat till ditt affärsområde

Arbetsledning (ej personalansvar) av en kollega, och troligen fler framåt när supporten växer

Uppföljning och rapportering

Operativt hantera supportärenden via telefon och mail

Boka ut tekniker på uppdrag

Faktureringsansvar

Reklamationsärenden

Eskalera vissa ärenden till 2nd line

Sätta rutiner kring och rapportera nyckeltal så som kundnöjdhet, lösningsgrad, samtalstid etc

Sätta din prägel och delta i förändringsarbete kopplat till struktur, arbetssätt, uppföljning etc

Vem är du?
Vi söker dig som har servicekänsla, ansvarstagande och kundupplevelse i blodet. Du som brinner för att göra ett jobb i världsklass och sträva efter högsta möjliga kundnöjdhet.
Våra skallkrav:

Minst 3 års arbetslivserfarenhet från en kundserviceinriktad roll där du hanterat supportärenden via telefon och mail

Talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat

Har grundläggande teknisk förståelse

God vana av arbete i ärendehanteringssystem

Meriterande:

Tidigare arbetslivserfarenhet inom säkerhets-, IT- eller telecom-branschen

Tidigare arbetslivserfarenhet av att arbetsleda ett mindre kundservice-team

B-körkort

Som person är du serviceinriktad ut i fingerspetsarna och gör allt för skapa service och kundupplevelse i världsklass. Du känner stort eget ansvar, är självgående och professionell. Vissa samtal kan vara tuffare och därför är skinn på näsan och hög integritet goda egenskaper. Därutöver önskar vi att du är affärsmässig, lyhörd för affärsmöjligheter och förstår att ett professionellt bemötande av kund påverkar hela Nordic Levels affär. De personliga egenskaperna är avgörande i den här rollen.

Nordic LEVEL erbjuder
På Nordic LEVEL får du möjlighet att utvecklas i en innovativ miljö med både teknisk spets och starkt kundfokus.
Du erbjuds:
• En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter
• Tydlig karriärplan
• Interna och externa utbildningar
• Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård
• Marknadsmässig lön

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 7-16.
Plats: Stockholm, Sundbyberg

Om Nordic LEVEL
Nordic LEVEL är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar helhetslösningar inom teknisk säkerhet. Med en stark kombination av innovation, kundfokus och kvalitet hjälper vi företag och organisationer att skydda sina tillgångar och skapa trygga miljöer. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och har lång erfarenhet av projekt i alla säkerhetsnivåer - från retail till högsäkerhet.

Rekryteringsprocess
I den här rekryteringen samarbetar Nordic LEVEL med A-hub. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!

Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande

Löpande urval av CV

Telefonintervju med A-hub

Digital intervju med A-hub

Intervju hos företaget

Referenstagning

Erbjudande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219748-1846723".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
9748035

Prenumerera på jobb från A Hub AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A Hub AB: