Team Lead Service & Support till Nordic Level
Vill du vara med och utveckla framtidens säkerhetslösningar - i ett team där support, lösningsfokus och kundupplevelse står i centrum? Nordic LEVEL växer och söker nu en Team Lead Service & Support som brinner för att höja nivån på serviceorganisationen ytterligare, från hög till ännu högre! Välkommen in med din ansökan!
Om bolaget
Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar - varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör - både för kunderna och medarbetarna.
Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det växande teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta.
Den här rollen innebär en nysatsning! Du kommer att bli Team Lead för kundsupporten kopplat till ett av Nordic Levels affärsområden: Brand/UTM, Larm/CCTV eller Hospitality/Passer. (Vi kommer alltså att söka tre Team Leads totalt. Vilket område man tilldelas bestäms i dialog med rekryterande chef.) I tjänsten ligger yttersta ansvaret för prestationen i ditt affärsområde och inbegriper arbetsledaransvar för en person (och troligen fler framöver), kundnöjdhet och sätta rutiner/arbetssätt. En fantastisk möjlighet att komma in och sätta din prägel på arbetet och växa i din roll i samma takt som Nordic Level växer som bolag!
Om rollen
Som Team Lead Service & Support har du det yttersta ansvaret för hur ditt affärsområde presterar och leder arbetet kring arbetssätt, struktur och strategi men du har också ett stort operativt ansvar för de dagliga åtagandena. Det är därför viktigt att du kan kombinera strategi med operativa uppgifter och är flexibel och prestigelös i din roll.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ägandeskap och det yttersta ansvarer för support och service kopplat till ditt affärsområde
Arbetsledning (ej personalansvar) av en kollega, och troligen fler framåt när supporten växer
Uppföljning och rapportering
Operativt hantera supportärenden via telefon och mail
Boka ut tekniker på uppdrag
Faktureringsansvar
Reklamationsärenden
Eskalera vissa ärenden till 2nd line
Sätta rutiner kring och rapportera nyckeltal så som kundnöjdhet, lösningsgrad, samtalstid etc
Sätta din prägel och delta i förändringsarbete kopplat till struktur, arbetssätt, uppföljning etc
Vem är du?
Vi söker dig som har servicekänsla, ansvarstagande och kundupplevelse i blodet. Du som brinner för att göra ett jobb i världsklass och sträva efter högsta möjliga kundnöjdhet.
Våra skallkrav:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet från en kundserviceinriktad roll där du hanterat supportärenden via telefon och mail
Talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat
Har grundläggande teknisk förståelse
God vana av arbete i ärendehanteringssystem
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom säkerhets-, IT- eller telecom-branschen
Tidigare arbetslivserfarenhet av att arbetsleda ett mindre kundservice-team
B-körkort
Som person är du serviceinriktad ut i fingerspetsarna och gör allt för skapa service och kundupplevelse i världsklass. Du känner stort eget ansvar, är självgående och professionell. Vissa samtal kan vara tuffare och därför är skinn på näsan och hög integritet goda egenskaper. Därutöver önskar vi att du är affärsmässig, lyhörd för affärsmöjligheter och förstår att ett professionellt bemötande av kund påverkar hela Nordic Levels affär. De personliga egenskaperna är avgörande i den här rollen.
Nordic LEVEL erbjuder
På Nordic LEVEL får du möjlighet att utvecklas i en innovativ miljö med både teknisk spets och starkt kundfokus.
Du erbjuds:
• En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter
• Tydlig karriärplan
• Interna och externa utbildningar
• Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård
• Marknadsmässig lön
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 7-16.
Plats: Stockholm, Sundbyberg
Om Nordic LEVEL
Nordic LEVEL är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar helhetslösningar inom teknisk säkerhet. Med en stark kombination av innovation, kundfokus och kvalitet hjälper vi företag och organisationer att skydda sina tillgångar och skapa trygga miljöer. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och har lång erfarenhet av projekt i alla säkerhetsnivåer - från retail till högsäkerhet.
Rekryteringsprocess
I den här rekryteringen samarbetar Nordic LEVEL med A-hub. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
