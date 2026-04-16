Team Lead
We<skill> är ett konsultföretag som erbjuder specialistkompetens för IT/tech-uppdrag inom både mjukvara- och hårdvara. Nu hjälper vi en kund att hitta deras nästa Team Lead till ett utvecklingsteam.
Team Lead Utvecklingsteam
Vill du leda utvecklingsteam som bygger digitala produkter som används av tusentals användare varje dag? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, teknikförståelse och moderna arbetssätt? Då kan detta vara helt rätt uppdrag för dig. Vår kund söker nu en Team Lead för ett utvecklingsteam som vill vara med och stärka deras produkt- och utvecklingsorganisation. Här arbetar man med lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för skolor och utbildningsaktörer i hela Norden - och du får en central roll i att skapa både riktning och förutsättningar för teamens arbete.
Om rollen
Som Team Lead ansvarar du för att coacha, stötta och utveckla en grupp ingenjörer som arbetar i agila produktteam. Ditt fokus ligger på att skapa en miljö där teamen kan leverera värde kontinuerligt, samarbeta effektivt och växa både tekniskt och professionellt.
Du arbetar nära produktledning, andra utvecklingsteam och interna intressenter för att säkerställa att organisationen bygger rätt saker - och gör det på ett hållbart sätt. Rollen kräver ingen egen kodning, men en teknisk bakgrund gör det lättare att förstå utmaningar, coacha ingenjörer och bidra till kloka beslut.
Det här är en roll för dig som gillar att arbeta med människor, kultur och teamutveckling, samtidigt som du har en god förståelse för modern mjukvaruutveckling.
Ansvarsområden
• Coacha och stötta utvecklare i deras kompetensutveckling
• Bidra till att teamen samarbetar effektivt och levererar kontinuerligt
• Arbeta nära produktledning, försäljning och andra delar av organisationen
• Utveckla och förbättra arbetssätt, processer och teamdynamik
• Skapa en kultur där kunskap delas och där teamen hjälper varandra att lyckas
Vår kund arbetar med moderna metoder och inspireras av Lean, agila arbetssätt, Scrum, Kanban, Systems Thinking och kontinuerlig förbättring. Här värdesätts nyfikenhet, öppenhet och lärande. Målet är att skapa stabila, användarvänliga och pålitliga digitala tjänster för utbildningssektorn.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att leda, coacha eller stötta utvecklare, gärna minst 2 års erfarenhet eller mer
• God kommunikativ förmåga och ett coachande förhållningssätt
• Erfarenhet från mjukvaru- eller produktutveckling
• Förståelse för agila och lean-inspirerade arbetssätt
• En vilja att lära, utvecklas och anpassa dig efter teamens behov
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erbjudande
• Attraktivt erbjudande i framkant där du inledningsvis kan gå in ett uppdrag som konsult alternativt som anställd hos kund
• Engagerade kollegor och produkter som gör verklig skillnad
• En kultur som präglas av samarbete, transparens och kvalitet
• Goda möjligheter till professionell utveckling
• En flexibel arbetsmodell som stödjer balans mellan arbete och privatliv
Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Vi arbetar med löpande urval.
Välkommen till We<skill> - där kompetens möter omtanke.
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Skellefteå
Omfattning: 100%
Kontakt: Per Bleckberg, 072-245 92 88 eller per.bleckberg@weskill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
https://karriar.weskill.se
Trädgårdsgatan 8 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ
9857328