Teacher, Textiles
2025-12-19
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk policy? Vi söker en engagerad textilslöjdslärare för årskurs 7 & 9 för ett vikariat under vårtermin, med omfattning på ca 40%. Du kommer arbeta tillsammans med ordinarie lärare som kommer att stötta med planering och bedömning.
På vår skola är fokus på lärande och en lugn miljö där både elever och personal följer skolans rutiner och regler. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång och utgör grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Som person förväntas du vara flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Kreativitet och viljan att göra det lilla extra för dina elever och kollegor är viktiga egenskaper. Du besitter verktygen för att skapa en gynnsam lärandemiljö där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och samarbeta med vårt elevhälsoteam och specialpedagoger för att inkludera elever med särskilda behov. Fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare är en nödvändighet och en naturlig del av din undervisning där du delar information om framsteg och områden för utveckling och förbättring.
Undervisningsspråket för slöjd är svenska och/eller engelska, och god kunskap i engelska är en förutsättning då många i personalen är engelsktalande. Slöjd undervisas i halvklass i en fullt utrustad slöjdsal.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att söka. Tjänsten startar 7 januari 2026. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
