Teacher, Textiles
2025-10-08
About this vacancy
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. IES skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Värmdö är en skola för årskurserna Kindergarten (F-klass) - årskurs 9 med ca. 610 studenter och 65 anställda. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska. Vi öppnade våra dörrar i augusti 2021 och har haft tre mycket framgångsrika år med att etablera en skola som är stark inom IES-kulturen. Vi finns i Charlottendalsområdet i Gustavsberg, ca 2 km från Gustavsbergs hamn med enkel pendling från Stockholm.
Vår skola är en gemenskap av yrkesverksamma och oavsett om du är ny legitimerad eller en erfaren pedagog kommer du att få möjlighet att utvecklas. För att lära dig mer om vår skola besök: https://engelska.se/our-schools/varmdo/
Vi söker en legitimeradlärare i slöjdför att undervisa som klasslärare till elever i årskurs 3 till 6, med med start 9 january 2026.
Du måste vara kunnig och brinna för undervisning. Du är en ledare i klassrummet med verktyg för att skapa en lugn lärmiljö. Du differentierar din undervisning för att möta alla dina elevers behov. Som mentor för 16 elever kommer du att stödja dem i att förverkliga sin fulla potential, oavsett bakgrund. Du är också en fantastisk lagspelare som tillför en positiv attityd och energi till de team som du arbetar i.
Ansök nu genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Mejla gärna ytterligare frågor till recruitment.varmdo@engelska.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
