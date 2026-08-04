Teacher, Swedish, Ages 12 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Internationella Engelska Skolan Järfälla är en åk 5-9 skola med 570 elever och 65 medarbetare. IES Järfälla är en av de mest väletablerade skolorna i företaget, med tydliga strukturer, väl fungerande rutiner och en varm atmosfär. Skolan ligger på en kort promenads avstånd från Jakobsberg station.
Vi söker en behörig och enagaerad lärare i Svenska för undervisning i årskurs 6 och 7. Tjänsten är ett vikariat från den 1 oktober 2026 - 28 januari 2028. Den lärare som vi söker brinner för sitt ämnen, kan skapa goda förutsättningar för lärande i klassrumsmiljön och har ett genuint intresse för elevernas välmående såväl som akademiska utveckling. Du har ett intresse för att bygga förtroendefulla relationer med eleverna. Du är flexibel och tycker om att samarbeta tillsammans med andra. Du är positiv och professionell i din roll och i kontakten med elever, vårdnadshavare och personal. Du kommer att samarbeta med kollegorna i ditt ämneslag för att planera kreativa och inspirerande lektioner. Det finns stor frihet i vår skola att prova nytt material och nya metoder i klassrummet. Vi ser det som självklart att du anpassar ditt klassrumsledarskap och din undervisning för att nå alla elever och vid behov anpassa din undervisning. Utöver ämneslaget ingår du också i ett arbetslag som arbetar med elevernas akademiska utveckling och allmänna välmående. I arbetsrollen ingår även mentorskap för 16 elever.
Vår elevsammansättning är blandad och för att lyckas med undervisningen på IES Järfälla är det viktigt att förstå elevers olika bakgrund och förutsättningar samt ha förmåga att anpassa och planera sin undervisning utifrån gruppen och individens behov. Undervisningen sker på svenska. Arbetsspråket mellan kollegor sker på både engelska och svenska, vilket förutsätter att du är förtrogen med att kommunicera på båda språken.
Tjänsten är 100% tidsbegränsad anställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan: Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om detta låter intressant för dig, vänligen skicka ditt CV och personliga brev till recruitment.jarfalla@engelska.se
eller ansök genom IES Careers.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.jarfalla@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://jarfalla.engelska.se
Hästskovägen 76 (visa karta
)
177 39 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Järfälla Kontakt
Sofia Falk recruitment.jarfalla@engelska.se 08-584 306 30 Jobbnummer
10021200